Superbike: Bautisto le še zmaga loči od rekorda vseh časov

Dirkači razreda Superbike so se ta vikend vrnili na motociklistično stezo v italijansko Imolo. Sobota je bila dan za kvalifikacije in tudi že prvo dirko sedmega dirkaškega vikenda. Na kvalifikacijah je bil najhitrejši Turek Toprak Razgatlioglu, vodilni dirkač prvenstva Alvaro Bautista pa je bil šele tretji. Na kasnejši popoldanski dirki je Španec vnovič pokazal svoje kvalitete in tako stopil na najvišjo stopničko. Drugo mesto je osvojil Turek, tretji pa je bil Jonathan Rea.

icon-expand Alvaro Bautista FOTO: Twitter Alvaro Bautista je s sobotno zmago, ki je bila že 17. v tej sezoni, izenačil rekord z Dougom Polenom iz leta 1991 in Jonathanom Reajem iz leta 2018 in 2019. Če bo dosegel samo še eno zmago v tej sezoni, kar najverjetneje ne bo velika težava, ga bo postavila na prvo mesto in rekord vseh časov po številu zmag v eni sezoni. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Tudi Turek Toprak Razgatlioglu se lahko pohvali z impresivnimi številkami. Dosegel je namreč že svoje 100. stopničke v karavani Superbike. Poleg tega pa kar 16. zaporedno uvrstitev na zmagovalni oder. Gre za skupno šesti najdaljši niz vseh časov. Na drugi strani je bil na stopničkah tudi Jonathan Rea, česar ni pričakoval. Na zmagovalni oder je tako stopil že 252-krat, medtem ko je zanimiv tudi podatek, da sta si Razgatlioglu in Rea skupaj delila stopničke že 75-krat. PREBERI ŠE Tudi v Imoli po starem: Bautisti še naprej vsi gledajo v hrbet Ob vseh zanimivostih, seveda ne gre zamuditi nedeljskega dogajanja. Kratka Superpool dirka je na sporedu ob 11. uri, daljša in hkrati zadnja nedeljska pa ob 14. uri. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke