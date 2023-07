Razgatlioglu: Prvenstva še ni konec, vozim tako kot sem prej

"Zelo sem vesel, da sem letos končno zmagal! Čakal sem na ta trenutek, zato se zahvaljujem predvsem svoji ekipi, ki je ta vikend opravila neverjetno delo. Motocikel smo izboljšali. Žal mi je za Alvara, toda takšno je dirkanje. Na splošno lahko rečem, da je za mano krasen vikend in da sem zelo vesel. To je prvič, da je Yamaha zmagala v Imoli, tudi meni je všeč ta steza. Bilo je sicer zelo vroče, čestitam vsem za uspehe. Mislim, da so gledalci imeli kaj videti, videli so pravo dirkanje. Prvenstvo zagotovo še ni končano, vozim tako, kot sem vozil prej, osredotočen pa sem samo na zmago," navdušeno pove Turek.