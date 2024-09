Bautista z odličnim manevrom v zadnjem krogu ugnal Razgatliogluja

V razredu Superbike se bližamo vrelišču sezone. Po VN Aragonije v Alcanizu sta na vrsti le še dve prizorišči, VN Portugalske v Estorilu in VN Španije v Jerezu. Dirko v Španiji so odprle kvalifikacije, natančneje Superpole. Dobil jih (ga) je Italijan Nicolo Bulega , sicer drugi v skupni razvrstitvi, ki pa začetka dirke zaradi okvare motocikla v ogrevalnem krogu ni dočakal. Dirko je dobil Italijan Andrea Iannone , drugo mesto je zasedel Turek Toprak Razgatlioglu , najboljšo trojico pa sklenil Američan Garrett Gerloff . Nedelja je zasledovalcem ponudila novo priložnost, da zmanjšajo zaostanek za vodilnim Razgatlioglujerm. Kmalu se je izistrila mini skupinica treh, ki se je v zaključku sprinterske dirke udarila za končno zmago. Tri kroge rped koncem je bil v vodstvu Bulega, ki pa je po manjši napaki moral prepustiti vodstvo Razgatliogluju .

Turek je v zadnji krog vstopil s prvega mesta, nato pa je sledil odličen manever aktualnega šampiona Bautiste, ki je najprej prehitel klubskega kolega Bulego, nato pa še tri ovinke pred koncem Turka in se posladkal z novo zmago v karieri in dva dirkaška vikenda spet odprl boj za končni naslov. "Presrečen sem. To je velika zmaga. Sploh način, s katerim sem jo osvojil, je hvale vreden. Upam, da bom na preostalih dveh preizkušnjah spet v igri za zmago. Hvala ekipi in tudi družini, ki me je spodbujala na prizorišču," je povedal veliki zmagovalec dirke Bautista.