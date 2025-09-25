Svetli način
Razgatlioglu pred odhodom v MotoGP: Želim si še enega naslova

Aragón, 25. 09. 2025 10.57 | Posodobljeno pred 13 dnevi

Pred dirkači razreda superbike je deseti motociklistični vikend sezone. Tokrat bodo moči merili na VN Aragonije. Turek Toprak Razgatlioglu je s 469 točkami močno v vodstvu, na drugem mestu je Italijan Nicolo Bulega, ki jih ima 430. Ravno ta dva dirkača se izmenjujeta na najvišji stopnički zmagovalnega odra že skozi celotno sezono. Dogajanje bomo tako kot vedno prenašali na VOYO, v soboto so kvalifikacije ob 10.55, prva dirka pa sledi ob 13.55. Tudi v nedeljo je časovni okvir enak, najprej kvalifikacijska dirka, nato pa še druga dirka konca tedna.

Superbike 2025 ARAGONIJA
Superbike 2025 ARAGONIJA FOTO: VOYO

Svetovno prvenstvo v razredu superbike vstopa v zaključni del sezone. Pred nami so le še tri dirke, prva že ta konec tedna za VN Aragonije. Doslej smo spremljali napet dvoboj med Toprakom Razgatlioglujem in Nicolojem Bulego, ki sta tudi vodilna v skupnem seštevku prvenstva. Turek, aktualni prvak, ima priložnost izenačiti Bautistin rekord 27 zmag v eni sezoni (2023), če mu uspe zmagati na vseh preostalih dirkah. Ne glede na razplet pa je edini voznik v zgodovini z dvema sezonama, v katerih je dosegel vsaj 18 zmag (2024 in 2025).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V svoji osmi sezoni dirkanja v superbiku se vzpenja po lestvici, v zmagah, stopničkah in najhitrejših krogih je že drugi vseh časov. Preden se bo preselil med elito, si želi še enkrat slaviti. To bi bil že njegov tretji naslov. "Moje sanje so, da še enkrat osvojim naslov prvaka, preden odidem v MotoGP. Zavedam se, da to ne bo lahko; vračali smo se iz zaostanka, a bom še naprej, tako kot do sedaj, dirkal dirko za dirko. Če bom lahko še naprej zmagoval, je naslov seveda mogoč. Toda sedaj to ni primarna stvar. Osredotočen sem predvsem na to, da uživam v dirkah," je Turek dejal pred kratkim.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Toda dobro se zaveda, da je naloga pred njim vse prej kot enostavna: "Tukaj sem se počutil kot doma, zame je dirkanje v superbiku kot dom. Kot da sem bil tu rojen. Bomo videli – morda se bom nekega dne vrnil. Toda najprej me čakajo nove sanje, upam, da bom tam dosegel uspehe, nekaj stopničk in tudi naslov. Vem, da ne bo enostavno, a lahko na veliko sanjam. Kljub vsemu imam še vedno rad ta paddock," še zaključi.

