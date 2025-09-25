Razgatlioglu pred odhodom v MotoGP: Želim si še enega naslova

Pred dirkači razreda superbike je deseti motociklistični vikend sezone. Tokrat bodo moči merili na VN Aragonije. Turek Toprak Razgatlioglu je s 469 točkami močno v vodstvu, na drugem mestu je Italijan Nicolo Bulega, ki jih ima 430. Ravno ta dva dirkača se izmenjujeta na najvišji stopnički zmagovalnega odra že skozi celotno sezono. Dogajanje bomo tako kot vedno prenašali na VOYO, v soboto so kvalifikacije ob 10.55, prva dirka pa sledi ob 13.55. Tudi v nedeljo je časovni okvir enak, najprej kvalifikacijska dirka, nato pa še druga dirka konca tedna.

Svetovno prvenstvo v razredu superbike vstopa v zaključni del sezone. Pred nami so le še tri dirke, prva že ta konec tedna za VN Aragonije. Doslej smo spremljali napet dvoboj med Toprakom Razgatlioglujem in Nicolojem Bulego, ki sta tudi vodilna v skupnem seštevku prvenstva. Turek, aktualni prvak, ima priložnost izenačiti Bautistin rekord 27 zmag v eni sezoni (2023), če mu uspe zmagati na vseh preostalih dirkah. Ne glede na razplet pa je edini voznik v zgodovini z dvema sezonama, v katerih je dosegel vsaj 18 zmag (2024 in 2025).

V svoji osmi sezoni dirkanja v superbiku se vzpenja po lestvici, v zmagah, stopničkah in najhitrejših krogih je že drugi vseh časov. Preden se bo preselil med elito, si želi še enkrat slaviti. To bi bil že njegov tretji naslov. "Moje sanje so, da še enkrat osvojim naslov prvaka, preden odidem v MotoGP. Zavedam se, da to ne bo lahko; vračali smo se iz zaostanka, a bom še naprej, tako kot do sedaj, dirkal dirko za dirko. Če bom lahko še naprej zmagoval, je naslov seveda mogoč. Toda sedaj to ni primarna stvar. Osredotočen sem predvsem na to, da uživam v dirkah," je Turek dejal pred kratkim.

