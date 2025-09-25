Razgatlioglu pred odhodom v MotoGP: Želim si še enega naslova

Svetovno prvenstvo v razredu superbike vstopa v zaključni del sezone. Pred nami so le še tri dirke, prva že ta konec tedna za VN Aragonije. Doslej smo spremljali napet dvoboj med Toprakom Razgatlioglujem in Nicolojem Bulego, ki sta tudi vodilna v skupnem seštevku prvenstva. Turek, aktualni prvak, ima priložnost izenačiti Bautistin rekord 27 zmag v eni sezoni (2023), če mu uspe zmagati na vseh preostalih dirkah. Ne glede na razplet pa je edini voznik v zgodovini z dvema sezonama, v katerih je dosegel vsaj 18 zmag (2024 in 2025).
V svoji osmi sezoni dirkanja v superbiku se vzpenja po lestvici, v zmagah, stopničkah in najhitrejših krogih je že drugi vseh časov. Preden se bo preselil med elito, si želi še enkrat slaviti. To bi bil že njegov tretji naslov. "Moje sanje so, da še enkrat osvojim naslov prvaka, preden odidem v MotoGP. Zavedam se, da to ne bo lahko; vračali smo se iz zaostanka, a bom še naprej, tako kot do sedaj, dirkal dirko za dirko. Če bom lahko še naprej zmagoval, je naslov seveda mogoč. Toda sedaj to ni primarna stvar. Osredotočen sem predvsem na to, da uživam v dirkah," je Turek dejal pred kratkim.
Toda dobro se zaveda, da je naloga pred njim vse prej kot enostavna: "Tukaj sem se počutil kot doma, zame je dirkanje v superbiku kot dom. Kot da sem bil tu rojen. Bomo videli – morda se bom nekega dne vrnil. Toda najprej me čakajo nove sanje, upam, da bom tam dosegel uspehe, nekaj stopničk in tudi naslov. Vem, da ne bo enostavno, a lahko na veliko sanjam. Kljub vsemu imam še vedno rad ta paddock," še zaključi.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.