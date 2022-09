Superpokal bo generalka Krimovk za Ligo prvakinj

Letošnja izvedenka Superpokala je sedma po vrsti, prav na vseh dosedanjih so slavile ljubljanske rokometašice. Proti celjski ekipi Z'dežele so se prvič pomerile v letu 2017, v Hrpeljah so slavile z rezultatom 34:21. Dvoboj, ki se bo v soboto, 3. septembra, začel ob 18. uri, prinaša zadnjo preizkušnjo pred začetkom EHF Lige prvakinj. Že 28. zaporedna evropska sezona se bo za Krimovke začela v Bukarešti. Evropski nasprotniki bodo še danski Odense, francoski Brest, nemški Bietigheim, norveški Vipers, madžarski FTC in češki Banik Most.



Obširneje smo ciljem ljubljanske zasedbe lahko prisluhnili na novinarski konferenci. "Veseli smo, da se začenja nova sezona s Superpokalom. Kot selektor reprezentance sem igre celjske ekipe spremljal že pred prevzemom ekipe Krima Mercatorja. Tekma z Izoli za nas prihaja v pravem trenutku, saj bo to zadnji test pred začetkom Lige prvakinj. Videli bomo, na kakšni ravni pripravljenosti smo mi in kaj zmorejo tekmice iz Celja," je za uradno spletno stran ljubljanskega kluba dejal trener Dragan Adžić. "Začenja se zares, sezono začenjamo s Superpokalom. Tekmo bomo izkoristili za zadnje uigravanje pred začetkom Lige prvakinj, obenem pa, da se prvič uradno predstavimo slovenski javnosti v novi sezoni. S pristopom v največji možni meri bomo pokazale, da bomo tudi v novi sezoni številka ena v Sloveniji," je dodala nova kapetanka Ljubljančank Barbara Lazović.