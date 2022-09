Superračunalnik in Morsejeva koda

V zapisu, kjer Carlsen jasno obtožuje Niemanna goljufanja, pa ni ponudil nikakršnega dokaza, kako naj bi Američan, ki je na svetovni šahovski lestvici FIDE kar za 200 točk nižje rangiran od Norvežana, goljufal. To je v šahovskem svetu izjemno velika razlika, povedano drugače, Niemann ne bi smel igrati tako dobrega šaha. Pa vendar ga. Presenetil je tudi druge velemojstre, ki so bolj diplomatsko dejali, da je igral " nepričakovano ", a tudi sami med vrsticami namigujejo, da je brez pomoči superračunalnika takšne poteze težko najti, odigrati.

Svetovni splet, predvsem pa platforma Youtube, sta medtem polna analiz Niemannovih partij, ki jih mladenič odigra skoraj popolno, kot nepremagljivi superračunalniški program Stockfish. Spet druge partije pa igra s preveč očitnimi napakami. Analizirajo jih velemojstri, strokovnjaki za govorico telesa in v resnici vsi, ki računajo na dodatne oglede svojih kanalov. Iščejo dokončne namige in dokaze, ki bi razkrili 'goljufa'. A jasno je le to, da si Američan, tako kot vsi ostali poklicni pa tudi amaterski šahisti, pomaga in trenira z računalnikom oziroma superračunalnikom.

Razlika je le v tem, da Hans Moke Niemann s pomočjo superračunalnika predvideva poteze med partijami samimi, namiguje Magnus Carlsen: "Njegov napredek na šahovnici je bil nenavaden in med najino igro v pokalu Sinquefield sem imel vtis, da ni bil napet niti popolnoma osredotočen na igro v kritičnih položajih, medtem ko me je nadigral kot črnega na način, ki ga zmore le peščica igralcev."

'Goljufije so prisotne'

Zaradi goljufij so organizatorji turnirjev, predvsem pa mednarodnih prvenstev, že pred časom uvedli poostren nadzor nad sodelujočimi šahisti. Zdaj je sprehod skozi skenerje, podobne tistim, ki jih imajo v zaporih ali na letališčih, za igralce povsem običajen. Takšne prijeme so uporabili tudi na nedavnem evropskem prvenstvu pri nas. Nina Rob, generalna sekretarka Šahovske zveze, pravi, "da je goljufanje še vedno mogoče," a da ne verjame, "da bi Niemann med igro v živo proti Carlsenu zares goljufal, lahko pa se to zgodi med začetniki in tam, kjer so prisotne finančne nagrade."