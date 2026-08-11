Šutej izpadla že v kvalifikacijah, slab dan tudi ostalih Slovencev

"To ni bil moj dan. Ne vem, kdaj sem nazadnje tako slabo nastopila, 4,50 m bi morala preskočiti v kakršnih koli pogojih," je takoj po presenetljivem izpadu s tihim in žalostnim glasom povedala Tina Šutej .

Neposredno brez prvega kroga sta v polfinalu zaradi visoke uvrstitve na mednarodni lestvici tekmovala še Anej Čurin Prapotnik na 100 m in Rok Ferlan na 400 m, a oba izpadla.

Čurin Prapotnik je bil peti v skupini in skupno 11. s časom 10,36 sekunde, Ferlan pa je bil zadnji v skupini in skupno 22. s 46,09. Trojica slovenskih predstavnikov je izpadla že v dopoldanskem prvem krogu.