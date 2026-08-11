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Šutej izpadla že v kvalifikacijah, slab dan tudi ostalih Slovencev

Birmingham, 11. 08. 2026 22.44 pred 12 urami 1 min branja 0

Avtor:
STA
Tina Šutej na OI-1

Slovenska rekorderka Tina Šutej je drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu izpadla že v kvalifikacijah skoka s palico in se tako ne bo borila za svojo deveto medaljo na velikih tekmah. Delila je 13. izid in s 4,40 m za eno mesto ostala brez finala. Slabo so nastopil tudi ostali slovenski predstavniki.

"To ni bil moj dan. Ne vem, kdaj sem nazadnje tako slabo nastopila, 4,50 m bi morala preskočiti v kakršnih koli pogojih," je takoj po presenetljivem izpadu s tihim in žalostnim glasom povedala Tina Šutej.

Tina Šutej
Tina Šutej
FOTO: Profimedia

Neposredno brez prvega kroga sta v polfinalu zaradi visoke uvrstitve na mednarodni lestvici tekmovala še Anej Čurin Prapotnik na 100 m in Rok Ferlan na 400 m, a oba izpadla.

Čurin Prapotnik je bil peti v skupini in skupno 11. s časom 10,36 sekunde, Ferlan pa je bil zadnji v skupini in skupno 22. s 46,09. Trojica slovenskih predstavnikov je izpadla že v dopoldanskem prvem krogu.

tina šutej atletika

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