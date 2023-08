Šutejeva: Moja najboljša tekma kariere tokrat ni bila dovolj za medaljo

"To je moje najboljše prvenstvo doslej. Zadovoljna sem s tem, kako sem skakala. A to ni bilo dovolj, malo je zmanjkalo do medalje. Sem pa ponosna nase. Prikazala sem največ ne le v tej sezoni, ampak v karieri. Malo sem razočarana, ker nisem dodala tistih pet centimetrov ali pa nisem imela samih krogcev. En x je bil poleg, ena poprava preveč in to je odločilo," je povedala po tekmi Tina Šutej. Bron je pripadel s 4,80 metra, kolikor je skočila tudi atletinja celjskega Kladivarja, Finki Wilmi Murto. Aktualna evropska prvakinja na prostem in v dvorani je bila že prvič uspešna na 4,75 metra, Šutejeva drugič, in zgolj to je na koncu odločilo, kateri bo pripadel bron. Naslov je ubranila aktualna olimpijska zmagovalka Katie Moon iz ZDA, prvo mesto pa si je s 4,90 metra delila tokrat z Avstralko Nino Kennedy, lani tretjo na SP.

34-letna Šutejeva je imela v zadnjem času težave s tetivo. "V tem mesecu mi ni bilo lahko. Trenirala sem z bolečino. To je bilo zelo naporno, tudi za možgane. Iztisnila sem iz sebe največ, kar sem lahko. Ponosna sem, da sem prikazala največ doslej in to je motiv tudi za naprej." V zadnjih dveh letih je osvojila štiri odličja na velikih atletskih tekmovanjih, po dve srebrni in bronasti ter dve četrti mesti na SP lani in letos. Pred dvema letoma je nekdanja mladinska prvakinja na dvoranskem EP v poljskem Torunu zasedla drugo mesto za njeno tedaj prvo veliko člansko odličje.