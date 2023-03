Šutej: Moja želja je, da bi bila najboljša slovenska atletinja vseh časov

"Četrtič sem na zmagovalnem odru velikih tekmovanj v zadnjih dveh letih. Nič drugače ni bilo na podelitvi kot na prejšnjih treh, mogoče je bila zame še najbolj čustvena prva pred dvema letoma na Poljskem. V zadnjih dveh letih je to zame postala že skoraj rutina. Lepo je sicer stati na stopničkah in gledati zastavo. Nisem pa čisto zadovoljna tokrat, rada bi bila prva, ampak to še pride na vrsto," je izrazila trdno prepričanje Šutejeva , ovenčana s srebrom okrog vratu.

Pred dvema letoma je na dvoranskem EP v poljskem Torunu prav tako zasedla drugo mesto za njeno tedaj prvo veliko člansko odličje. Diplomirana biologinja je lani osvojila dve bronasti medalji na dvoranskem SP v Beogradu in na EP na prostem v Münchnu, na SP v Eugenu je bila četrta.

Pet velikih tekem v kraljici športov v zadnjih dveh sezonah in štiri medalje. Njen trener Matija Kranjc je dejal, da je tudi v Eugenu lani "dišalo" po medalji. "Pomembno je, kaj se zgodi na koncu. Napovedovati je lahko, a to so neumnosti, ko govorim zase, govorim o svojih ciljih in svojih željah. Medalj ne napovedujem, kdor to počne, ima veliko možnosti, da bo zgrešil," je ocenila Šutejeva.

Poleti letos bo na programu SP na prostem v madžarski prestolnici, naslednje leto bodo že olimpijske igre v Parizu. "Te so še vedno moj največji cilj, zgolj leto in pol je do OI. Mislim, da imam še veliko energije. Najprej moram ostati zdrava, še naprej bom delala in trdo trenirala, da še naprej napredujem. Garanja je bilo ogromno, ga še ni konec in se veselim, kaj bo pokazal čas. Kmalu se bodo začele priprave na poletje in Budimpešto. Še vedno so moj cilj zlate medalje, od tega ne odstopam in to me žene naprej."