Šutej potrdila nastop na EP v Rimu, Janežič poškodovan

"Udarec v mišico na roki, ki ga je dobila konec prejšnjega tedna na treningu, je pustil posledice, vendar na srečo le z nekoliko oteklo modrico in ni natrganin. Tako bo v petek popoldne prišla v Rim in v soboto tekmovala v kvalifikacijah," je za STA povedal vodja slovenske reprezentance Lado Mesarič.

"Tina Šutej bo nastopila na EP. Mislim, da je to pametna odločitev, boj za medalje v skoku s palico bo namreč odprt, med vsemi izstopa v tej sezoni le Britanka Molly Caudery," pa je dejal njen manager Alfons Juck, ki ureja nastope še številnim slovenskim atletinjam in atletom.

35-letna Šutej, dobitnica štirih medalj z velikih tekem v zadnjih letih, se je poškodovala v nedeljo na treningu. Pri prijemu palice je zgornja roka zdrsnila in vrh palice se ji je zarinil v mišico na roki, a bo nared za nastop na prvenstvu. Vendarle pa poleg dobre novice iz slovenskega tabora prihaja še ena nekoliko slabša.

"Janežič je zaradi težav z mišico odpovedal nastop v štafeti 4 x 400 m, posamičnega v teku na 400 m si na EP ni priboril. Sedaj se bomo morali znajti, saj bo lahko namesto njega tekel le nekdo, ki je na EP. To bo verjetno Filip Jakob Demšar, sicer naš dolga leta najboljši tekač na 110 m ovire. Pred leti je že nastopil v štafeti 4 x 400 m na EP do 23 let, ko je bila četverica peta," je dodal Mesarič.