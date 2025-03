Šutej srebrna na evropskem prvenstvu v dvoranski atletiki

Tina Šutej, članica celjskega atletskega kluba Kladivar, je na dvoranskem evropskem prvenstvu v nizozemskem Apeldoornu osvojila srebrno medaljo v skoku s palico. V finalu je branilka drugega mesta s prejšnjega prvenstva izpred dveh let v Istanbulu preskočila 4,75 m za svoj najboljši izid sezone in tretje drugo mesto s teh tekmovanj.

Zmagala je evropska prvakinja lani na prostem, Švicarka Angelica Moser, ki je skočila 4,80 m, tretja je bila Francozinja Marie-Julie Bonnin s 4,70 m. Podelitev medalj v tej disciplini bo v nedeljo ob 14.12. Tina Šutej je prvo višino finala, 4,30 m, izpustila, nato pa 4,55 m zmogla prvič, 4,65 m pa drugič. Ko je letvico na 4,70 m preskočila v prvem skoku, je prevzela vodstvo in potem, ko je zadovoljna vstala z blazine, nasmejano zaploskala publiki. Medalja je začela dobivati obliko.

Tina Šutej FOTO: Profimedia icon-expand

Edina je namreč to višino zmogla prvič, drugič Moser in Bonnin, ki sta bili potem na drugem in tretjem mestu, ker je vse prejšnje višine Švicarka preskočila prvič. Za tedaj četrto mesto je 4,70 m drugič zmogla tudi Finka Elina Lampela. V tretjem skoku je bila uspešna nato še Italijanka Roberta Bruni za peto mesto. Ta peterica je nadaljevanje na višini 4,75 m. Šutej je letvico dvakrat podrla, le Moser pa je bila v drugem poskusu prek nje in prišla na čelo pred tedaj drugo Šutej. Preden je slednja skočila tretjič, so vse ostale končale tekmovanje in tedaj je bilo že jasno, da bo Slovenka najmanj druga. A se Šutej ni dala, tretjič je šla prek letvice in se nato z Moser pomerila za zlato. Tako je bilo tudi v Torunu na dvoranskem EP 2021, ko je Šutej osvojila prvo člansko veliko medaljo in jo je ugnala le Švicarka. Ta je imela prednost v tokratnem zaključku, saj je na naslednji višini 4,80 m vodila. Čeprav se je letvica na tej višini po njenem prvem skoku zelo tresla zaradi dotika, pa ni padla s stojala. Šutej je bila nato trikrat neuspešna za peto člansko odličje na velikih tekmah.

Tina Šutej FOTO: AP icon-expand

Enajst kolajn je na dosedanjih dvoranskih EP osvojilo osem atletinj, Šutej je edina s tremi. Na najvišji stopnički zmagovalnega odra pa je bila doslej le Jolanda Čeplak, ki je v teku na 800 m 3. marca leta 2002 na Dunaju dosegla še sedaj veljavni svetovni rekord (1:55,82). Šutej je dvema srebrnima medaljama z dvoranskih EP leta 2021 v poljskem Torunu in predlani dodala še najžlahtnejše odličje. Bila je še dvakrat bronasta na svetovnem dvoranskem prvenstvu leta 2022 v Beogradu in istega leta na EP na prostem v Münchnu, pa tudi dvakrat četrta na SP na prostem. Štirikrat je tekmovala na olimpijskih igrah, trikrat v finalu, najvišje je bila na petem mestu v Tokiu leta 2021.

Tina Šutej FOTO: AP icon-expand

Na letošnje dvoransko EP je Šutej prišla s popotnico skupnega drugega mesta na letošnji dvoranski zlati svetovni seriji, ko je na finalni tekmi v Madridu 1. marca po Ostravi in Karlsruheju še tretjič v zimi preskočila 4,70 m. V zimski sezoni jo čaka še dvoransko SP v kitajskem Nanjingu od 21. do 23. marca. Po težavah s poškodbami v zadnjih letih, največ jih je imela v lanski olimpijski sezoni, je v tej zimski sezoni tekmovala brez bolečin. Izvrstno je opravila že kvalifikacije prvi dan prvenstva. Izpustila je začetni višini tekme 4,10 in 4,30 m, nato pa preskočila tako 4,45 in 4,55 metra v prvih skokih in se gladko uvrstila v finale z delitvijo prvega mesta. Anita Horvat si je zagotovila nastop v finalu Slovenska tekačica Anita Horvat se je predzadnji dan dvoranskega evropskega prvenstva, ki se končuje v nizozemskem Alpedoornu, uvrstila v finale teka na 800 metrov. Ta bo v nedeljo ob 17.27. Branilka srebrne medalje s prejšnjega prvenstva pred dvema letoma v Istanbulu je v drugi polfinalni skupini zasedla drugo mesto z 2:03,48. S tem se je Horvat neposredno uvrstila v boj za medalje, imela pa je skupno osmi izid. Pred Horvatovo je bila v skupini le Poljakinja Anna Wielgosz (2:03,29). Ta je imela skupno peti čas, najboljšega pa zmagovalka prve skupine Švicarka Audrey Werro (2:01,76).

Anita Horvat FOTO: AP icon-expand