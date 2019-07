Šutejeva na drugi dan DP znova potrdila normo za SP

Za naslove v skoku s palico so se zaradi varnosti, tako kot skakalci v višino, potegovali v dvorani pod tribuno stadiona Kladivarja. Tekmovališče na prostem je bilo namreč preveč razmočeno. Maja Mihalinec(Mass) se je kljub slabim tekmovalnim pogojem s 23,16 sekunde na pol stadionskega kroga povsem približala normi za SP (23,02). Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Luka Janežič se je na 200 m, rekorder je na še enkrat daljši razdalji, brez naprezanja iztekel za gladko zmago (21,60). Zato pa je zelo dober izid dosegel mlajši članski evropski prvak Kristjan Čeh, ki je disk zalučal kar 61,97 m in glede na pogoje ni bil daleč od 65 m, kolikor ga vodi na prvenstvo v Doho.

Poleg Mihalinčeve, ki je bila najboljša že v soboto na 100 m, so po dva posamična naslova prvakov v dveh dnevih osvojili še Neja Filipič, ki ji je po slavju v troskoku le en skok zadostoval za zmago v daljini (6,23 m), Veronika Domjan(disk in krogla), Jan Kokalj, ki je bil po zmagi na 5000 m prvi še na 3000 m, in Urška Arzenšek(1500 in 3000 m). Drugi dan DP se je začel povsem drugače kot prvi v sobotni pripeki. V hudem popoldanskem nalivu, ki je ozračje ohladil pod 20 stopinj Celzija, so začele metalke kladiva in v povsem zalitem krogu za izmet končale že po treh serijah, najboljša je bila slovenska rekorderka Barbara Špiler, ki je s 66,01 m za take razmere dosegla vrhunski izid.

Čeh: Vode je bilo do gležnjev

Nedolgo zatem je bil na programu tek na 400 m ovire in Agata Zupinv teh pogojih ni mogla računati na dosežek, s katerim bi se vsaj približala normi za SP, zmagala je z 58,09 sekunde. Skakalci so nekaj prej v daljino pristajali v razmočeno mivko, ki je bila zato zelo trda, že ob četrti disciplini po vrsti, na nizkih ovirah za moške, pa je dež skoraj povsem ponehal. V takih razmerah so pričeli tekmovati v metu diska.

"Vode je bilo do gležnjev. Malo je bilo težavno, ampak vseeno, dobro sem nastopil danes. Na ogrevanju je bilo v hudem nalivu še hujše, a je pred tekmo malo ponehalo. Začel sem malo z rezervo, potem pa dodal na hitrosti in tehniki ter dosegel kar dober izid," je pojasnil Čeh.

Šutejeve stena ni zmotila

Za izid dneva je poskrbela Šutejeva. Ljubljančanka je prvih poskusih preskočila 4,25, 4,41 in 4,56 m, šele 4,70 m je bilo previsoko. Tridesetletna Šutejeva je absolutni slovenski rekord, 4,71 m, postavila 2. januarja 2014 v dvorani v Moskvi. Le centimeter manj je višina izjemno visoke norme za olimpijske igre naslednje leto v Tokiu.

"Zelo sem zadovoljna, tudi zato, ker sem skakala v dvorani. Prostorska prestava je sicer drugačna, ker je zadaj stena, na prostem tega ni, a me to tokrat ni motilo. Na 4,70 sem bila blizu, a še vedno delam tehnične napake in upam, da bom letvico na 4,70 m preskočila na naslednjih tekmah," je povedala Šutejeva.

'Pomembna tekma za OI 2020 in svetovno lestvico'

Mihalinčevi je v soboto veter preprečil izpolnitev norme za SP, v nedeljo pa dež in dolgo čakanje na nastop.

"Zelo sem zadovoljna z nastopom, dokazala sem, da sem hitra v vsakih pogojih. Tekla sem pod 23,20, v letu 2016 bi si tega želela, ker je bila to takrat norma za olimpijske igre. Letos pa take izide stalno tečem. In tudi danes sem. Tekma je bila zelo pomembna za OI 2020 in svetovno lestvico. Tekla sem zelo solidno in tudi pametno, a imela sem še nekaj energije na koncu. Če bi bila še kakšna tekmovalka ob meni, bi izid še izboljšala,"je menila Mihalinčeva.

Janežič: Zadovoljen s formo in z veseljem čakam na naslednje tekme

Janežič je dobro uro po zmagi na pol stadionskega kroga pritekel še prvi v cilj štafete Kladivarja na 4 X 400 m.

" Ogromno potujem, veliko tekmujem, zato sem se kot običajno v zadnjih letih na DP odločil za krajše teke. Normi za SP v teku na 400 m se vse bolj približujem. Zadovoljen sem s formo in z veseljem čakam na naslednje tekme," je bil kratek Janežič.

S tem se je končala tudi serija letošnje slovenske mednarodne lige, končne uradne rezultate bo Atletska zveza Slovenija objavila v začetku naslednjega tedna.

Izidi DP v atletiki, moški:

- 200 m (-1,0 m/s):

1. Luka Janežič (Kla) 21,60 sekunde

2. Jure Grkman (Kam) 21,64

3. Rok Ferlan (Tri) 21,84

- 800 m:

1. Žan Rudolf (Mass) 1:48,49

2. Jan Vukovič (Kla) 1:49,57

3. Tilen Šimenko Lalič (PMb) 1:50,45

- 3000 m:

1. Jan Kokalj (Kla) 8:40,17

2. Matija Rizmal (RAD) 8:48,36

3. Vili Črv (Kra) 8:55,80

- 400 m ovire:

1. Peter Hribaršek (Vel) 52,45

2. Mitja Lindič (Kro) 53,19

3. Brno Šulman (Mass) 55,16

- 3000 m zapreke:

1. Jakob Mali (Dom) 9:38,20

2. Klemen Vilhar (Oli) 9:38,91

3. Aljaž Renko (Rad) 9:53,15

- 4x400 m:

1. Kladivar Celje 3:17,16

2. Triglav Kranj 3:19,80

3. Velenje 3:26,26

- troskok:

1. Žiga Vrščaj (Mass) 14,51

2. Tine Šuligoj (Gor) 14,45

3. Andraž Durjava (Krk) 14,33

- višina:

1. Blaž Mramor (Mass) 1,85

2. Matjaž Šparovec (Oli) 1,85

3. Ambrož Škafar (Tri) 1,80

- disk:

1. Kristjan Čeh (Ptu) 61,97 metra

2. Tadej Hribar (Krk) 54,03

3. Irinej Bozovičar (Kra) 48,83

- kopje:

1. Matija Kranjc (Mass) 73,20

2. Klemen Bučar (Krk) 60,66

3. Robert Teršek (Tri) 56,26

Ženske

- 200 m (-0,3 m/s):

1. Maja Mihalinec (Mass) 23,16 sekunde

2. Tinkara Jakopič (Kla) 26,38

3. Nives Artič (AKŠ) 26,56

- 800 m:

1. Jerneja Smonkar (Vel) 2:08,60

2. Barbara Kok (Kla) 2:15,16

3. Luna Šenica (Mass) 2:17,23

- 3000 m:

1. Urška Arzenšek (Kla) 10:24,25

2. Lara Štramcar (Vel) 12:14,81

3. Tina Žežlin (Gor) 12:15,83

- 400 m ovire:

1. Agata Zupin (Vel) 58,09

2. Aneja Simončič (Mass) 58,68

3. Gala Trajkovič (ASB) 1:06,01

- daljina:

1. Neja Filipič (Mass) 6,23 metra

2. Maja Bedrač (Ptu) 5,77

3. Martina Jan (Kro) 5,68

- palica:

1. Tina Šutej (Kla) 4,56

2. Leda Krošelj (Kro) 3,60

3. Jerneja Writzl (Mass) 3,40

- krogla:

1. Veronika Domjan (Ptu) 14,14

2. Valentina Vavdi (ASB) 13,03

3. Hana Urankar (Kla) 11,66

- kladivo:

1. Barbara Špiler (Bre) 66,01

2. Anamari Kožul (Hrv) 63,13

3. Claudia Štravs (Oli) 58,79