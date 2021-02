Šutejeva peta v Franciji, Bradshawovi izid sezone na svetu

Filip Jakob Demšar je na dvoranskem mitingu v Columbii v ZDA v teku na 60 m ovire zmagal in s 7,81 sekunde postavil osebni rekord ter znova potrdil normo (7,88) za nastop na dvoranskem evropskem prvenstvu marca v poljskem Torunu. Drugi je bil Jamajčan Lafranz Campbell (7,88), tretji pa z istim časom Američan Stephon Torrence. Demšar je 17. januarja z dosedanjim osebnim izidom 7,86 sekunde osvojil drugo mesto na otvoritveni tekmi svoje univerze Južne Karoline, kjer študira fiziko. "V kvalifikacijah sem tekel 7,91 in sem bil zelo zadovoljen. Uro in pol pozneje sem imel v finalu priložnost, da ta čas še izboljšam. Zelo dobro sem se vmes ogrel in dobro pripravil za start. Bil sem samozavesten, tek je bil tehnično dobro izveden in hiter. Sedaj sem med 16 najboljšimi po času, ki bodo lahko nastopili marca na finalu univerzitetnega ameriškega prvenstva NCCA," je pojasnil Demšar. "EP na Poljskem se zame odmika, tudi zaradi pandemije novega koronavirusa. Če bi bil v Evropi pozitiven, potem ne bi mogel tekmovati v ZDA. Tu imam polno štipendijo in kar dolžnost je, da tekmujem za univerzo. Imam pa še nekaj tekmovalnih ciljev v tej dvoranski sezoni. Želim se spustiti pod mejo 7,80 sekunde. Glede na to, kako med to sezono napredujem, lahko to storim in izboljšam tudi slovenski rekord do 23 let," je še napovedal Demšar, ki je na evropskem dvoranskem prvenstvu nastopil že pred dvema letoma.

V moški konkurenci je zmagal svetovni podprvak in evropski prvak Šved Armand Duplantiss 6,03 m, na 6,19 m, s tem bi za centimeter izboljšal svoj lanski absolutni svetovni rekord, pa je bil trikrat neuspešen. Za Holly Bradshawje bila druga Belorusinja Irina Žuk, sedma na svetovnem prvenstvu v Dohi 2019, tretji pa Grkinja Eleni Klaoudia Polak in Kanadčanka Alysha Newman. Vse tri so preskočile 4,62 m, le da je Žukova v prvem skoku, Britanka in Grkinja pa v drugem.

Presenetljivo zadnja, deseta, je bila Grkinja Katerina Stefanidi, olimpijska zmagovalko iz Ria de Janeira. Aktualna evropska prvakinja in nekdanja svetovna prvakinja iz Londona 2017 je preskočila le začetno višino 4,43 m v drugem poskusu. Tina Šutej je začela na 4,33 m in letvico prvič podrla, uspešna pa je bila naslednjič. Na 4,43 m je bila prek letvice že prvič in je tedaj delila šesto mesto. Nato je bila na 4,53 m uspešna tretjič, kot tudi na 4,62 m. Ostala je v konkurenci petih tekmovalk, ki so nadaljevale z nastopom.

Šutejeva je 3. februarja na dvoranskem atletskem mitingu svetovne serije v Ostravi na Češkem preskočila 4,70 m, kar je le pet centimetrov manj od njenega absolutnega državnega rekorda in je sedaj četrta po izidih sezone na svetu. Pred njo sta na lestvici izidov sezone poleg Bradshawove le aktualna dvoranska svetovna prvakinja Američanka Sandi Morris(4,81 m), srebrna na prejšnjih olimpijskih igrah in zadnjih dveh SP na prostem, in Rusinja Anželika Sidorova(4,80 m). Slednja je aktualna svetovna prvakinja iz Dohe 2019 in svetovna dvoranska podprvakinja ter bo v Torunu na Poljskem marca letos branila naslov evropske dvoranske prvakinje.

Lukanova druga za Mišmaš Zrimškovo ter z normo za dvoransko EP

Maruša Mišmaš Zrimšek (Mass) je v drugem delu kvalifikacij za dvoransko atletsko prvenstvo v Novem mestu zmagala v teku na 1500 m in s časom 4:10,08 slabih pet sekund zaostala za slovenskim rekordom (4:05,44) Jolande Čeplakiz leta 2002. Druga je bila Klara Lukan(Kladivar), ki je s 4:15,51 dosegla normo (4:17,00) za dvoransko EP marca na Poljskem. Zala Istenič je na 60 m s prepričljivo zmago in časom 7,55 sekunde za 15 stotink zaostala za normo (7,40) za EP v Torunu na Poljskem. Matevž Šuštaršič (Krka) je bil edini, ki je to razdaljo pretekel pod sedmimi sekundami (6,99), najhitrejši Slovenec ta čas Nick Kočevarje bil diskvalificiran že v kvalifikacijskem teku.

Pozno popoldne je na 400 m zmagal Jure Grkman(Kamnik) z 48,05; Grkman je konec prejšnjega meseca na Dunaju tako kot Jure Grahovacizpolnil normo (47,60) za EP. Lukanova je imela normo za EP že v teku na 3000 m, Mišmaš Zrimškova pa tako za 3000 kot 1500 m.

"Današnji nastop sem vzela kot trening. Cilj je bil, da celoten prvi del odtečem v enakomernem ritmu 34 sekund na krog ter da nato zadnjih 400 m opravim na polno, na vso moč. To mi je povsem uspelo in sem zadovoljna, tudi z doseženim časom, saj je to moj najboljši izid v samostojnem teku,"je povedala Mišmaš Zrimškova.

V francoskem Lievinu bo 9. februarja spet tekla tudi na 2000 metrov z zaprekami, v tej disciplini je lani na prostem dosegla drugi izid vseh časov na svetu.

"Zelo sem zadovoljna s svojim uvodom v letošnjo dvoransko sezono, saj sem tekla v načrtovanem ritmu. Tekma je bila pripravljalna za naslednji vikend, ko bom na DP v Novem mestu tekla na 3000 m. Želela sem občutiti pravi tekmovalni ritem in to mi je uspelo. To je lepo izhodišče za naprej in potrditev, da sem dobro delala v pripravljalnem obdobju,"pa je po doseženem osebnem rekordu pojasnila Lukanova.