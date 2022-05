Šutejeva v skoku s palico v Birminghamu do odličnega drugega mesta

"Super sem zadovoljna z rezultatom na prvi tekmi v poletni seriji, ostale največje tekmice imajo za seboj že dva, tri nastope. Moram še malce dobiti občutke nazaj, ampak nastop je bil res dober," je bila zadovoljna Šutejeva, a obenem tudi malce zaskrbljena zaradi svojega zdravja.

Po uspešnem marčevskem SP v srbski prestolnici je imela precej težav. "Že tako kratke priprave je zmotila najprej okužba s koronavirusom in sem morala biti teden dni doma. Ko sem se vrnila na treninge, pa je korona pustila posledice, hitreje sem se namreč utrudila. Sledile so še manjše poškodbe. Za povrh pa se mi je vnela tetiva na nogi, to je sedaj največji problem," je nanizala Šutejeva. Težave s tetivo so jo spremljale že v prejšnji sezoni. "Gre za kronično vnetje. Ko smo razmišljali, zakaj se pojavlja prav na začetku poletne sezone, smo ugotovili, da bi bil lahko vzrok dotrajano zaletišče na stadionu Kladivarja v Celju, ki je zelo trdo. Kljub temu sem zelo dobro skakala danes, čeprav se možgani bolj osredotočajo na bolečino kot na sam skok. Pred zadnjo višino sem letvico le enkrat podrla, ker sem slabše vbodla palico. Bila sem sproščena in brez velikih pričakovanj," je pojasnila Šutejeva.