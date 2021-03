Po nemški še švedska klofuta za konec sanj o olimpijskih igrah slovenskih rokometašev

Izbranci slovenskega selektorja Ljubomirja Vranješa , ki bo po neuspehu na svetovnem prvenstvu zdaj pod plazom kritik še po neuspehu v Berlinu, so danes zapravili še drugo zaključno žogo za nastop na letošnjih igrah v deželi vzhajajočega sonca. Na sobotni tekmi proti Nemcem so visoko izgubili s 27:36, na današnji tekmi pa so morali priznati premoč tudi Švedom (25:32). Nosilci srebrne kolajne z letošnjega svetovnega prvenstva v Egiptu so bili na odločilni tekmi prevelik zalogaj za slovenske rokometaše.

Slovenci so na sobotni tekmi proti Nemcem "kapitulacijo podpisali" že po prvem polčasu. Na današnjem obračunu s Švedi - z njimi so se na letošnjem SP v Egiptu razšli z neodločenim izidom 28:28 in jih na lanskem evropskem prvenstvu v Göteborgu premagali z 21:19 - so bili od samega začetka v podrejenem položaju, po drugem porazu na tukajšnjem turnirju pa ostali tudi brez svojega četrtega nastopa na olimpijskih igrah po Sydneyju 2000, Atenah 2004 in Rio de Janeiru 2016.

Slab začetek

Slovenski rokometaši so v prazni dvorani Maxa Schmelinga že v uvodu zabredli v težave. V obrambi so puščali preveč prostora "potentnim" švedskim rokometašem, ki so izkoristili vsako njihovo napako, še večje težave pa so imeli v napadu, kjer so naredili kar nekaj tehničnih napak, ob tem pa je vratar Andreas Palicka takoj nanizal nekaj bravuroznih obramb.

Vranješ je bo bledem uvodu že v sedmi minuti pri zaostanku 2:6 zahteval minuto odmora in jezno okrcal svoje varovance, po nekaterih kadrovskih in taktičnih korekcijah pa so v nadaljevanju zaigrali bolje in v 14. minuti znižali na 7:9. Po izključitvi Mihe Zarabcaso Skandinavci naredili delni izid 2:0 in jim v 18. minuti znova ušli na štiri gole (8:12). Slovenci so po zaostanku 11:13 znova zaigrali bledo. Švedi so jim po delnem izidu 0:3 in golu vratarja Palicke prvič na tekmi ušli za pet golov (11:16), na polčasu pa za štiri (13:17).

Švedi dovolili kanček upanja

V začetku drugega polčasa so Slovenci zaradi visokega ritma naredili tudi kakšno napako več, na postavljeno obrambo pa so grešili tudi Švedi, ki so večino golov dosegli po bliskovitih nasprotnih napadih in na ta način ohranjali prednost od treh do petih golov. V 38. minuti je Vranješ - pri zaostanku 15:19 - znova zahteval minuto odmora, a njegovi varovanci v nadaljevanju niso bili kos telesno močnejšim Švedom.