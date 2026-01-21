Naslovnica
Drugi športi

Švedska po zmagi nad Hrvaško naslednji tekmec Slovenije

Ljubljana, 21. 01. 2026 22.46 pred 24 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
STA
Švedska

S tekmo med Švedsko in Nemčijo se je v Malmöju končal prvi skupinski del evropskega rokometnega prvenstva. Neporaženi ga bodo nadaljevali gostitelji Švedi, ki so svetovne podprvake premagali s 33:25 (17:13). Prav Švedi bodo naslednji tekmec Slovenije.

Švedska in Hrvaška bosta v drugem delu igrali v skupini II skupaj s Slovenijo, Islandijo, Madžarsko in Švico. Dve točki iz prvega dela imajo poleg izbrancev Uroša Zormana še Islandci in Švedi, ostale tri reprezentance pa bodo startale z ničle.

Švedi, ki so na evropskem prvenstvu 2024 osvojili bronasto medaljo, so povsem nadigrali Hrvaško. Zmagovalec je bil praktično znan že po nekaj minutah drugega polčasa, ki so ga domačini odprli s serijo 5:1 in povedli 22:14. V drugi tekmi te skupine je Nizozemska vpisala prvo zmago proti Gruziji z 31:26.

Prvi del EP so s stoodstotnim izkupičkom končale le štiri reprezentance, poleg Slovenije, ki je premagala Črno goro (41:40), Švico (38:35) in Ferske otoke (30:27), še Francija, Islandija in Švedska.

V skupini I glavnega skupinskega dela imajo dve točki Francija, Nemčija in Portugalska, brez pa so Španija, Danska in Norveška.

