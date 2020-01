Izjemno: Slovenci ugnali favorizirane Švede

Izbranci švedskega strokovnjaka na slovenski klopi Ljubomirja Vranješa so dosegli drugo zmago na letošnjem zaključnem turnirju. Po petkovi zmagi nad Poljaki so rokometno mero vzeli še Švedom, navkljub drugi zmagi pa še vedno nimajo zagotovljenega mesta v drugem delu tekmovanja.

Slovenski selektor Vranješ je na novinarski konferenci po tekmi dejal:"To je bila težka in dobra tekma. Ekipi sta prikazali odlični obrambi. Tudi vratarja sta bila izvrstna. Zelo sem ponosen na igralce in na to, kako so igrali. Nasploh sem lahko izjemno zadovoljen." Vratar Klemen Feltrin pa je dodal: "Za nami je težka tekma. Švedska je odlična ekipa, ki je igrala v sijajni atmosferi. Pred obračunom smo si rekli, da bomo naredili vse za uspeh in to nam je, poleg nekaj športne sreče, prineslo zmago."