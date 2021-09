Svetovna atletika začela preiskavo primera Timanovske

Zgodba beloruske atletinje Kristine Timanovske je močno odmevala v času iger v Tokiu v začetku avgusta. Tekačica je zatrdila, da so jo predstavniki beloruske reprezentance želeli na silo odpeljati nazaj v domovino, ker je pred tem zavrnila njihova navodila oziroma bila kritična do njih.

V spor so se sprva vmešale japonske oblasti, kasneje pa tudi različne države, ki so Timanovski ponudile azil. Na koncu se je Belorusinja odločila za selitev na Poljsko, ki ji je ponudila humanitarno vizo. Zaradi incidenta sta bila z olimpijskih iger izključena beloruska trenerja Artur Šimak in Juri Majsevič.