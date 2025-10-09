Svetli način
Drugi športi

Svetovna plavalna prvakinja zaradi kraje kozmetike ostala brez EP

Rim, 09. 10. 2025 17.29 | Posodobljeno pred eno minuto

STA , S.V.
Italijanska plavalna zveza je dve svoji tekmovalki, ena je svetovna prvakinja iz leta 2022 Benedetta Pilato, suspendirala za 90 dni, ker sta ob vrnitvi z letošnjega svetovnega prvenstva na letališču v Singapurju ukradli nekaj kozmetičnih izdelkov.

Benedetta Pilato in Chiara Tarantino
Benedetta Pilato in Chiara Tarantino FOTO: AP

"Glede na dejstva, ki jih je razkrila preiskava, in sodelovanje obeh športnic, ki sta priznali svojo odgovornost, se je disciplinski odbor Italijanske plavalne zveze odločil za 90-dnevni suspenz," je v izjavi za javnost zapisala Italijanska plavalna zveza.

20-letna Benedetta Pilato in 23-letna Chiara Tarantino tako ne bosta mogli nastopiti na evropskem prvenstvu v kratkih bazenih, ki bo potekalo od 2. do 7. decembra v Lublinu na Poljskem.

Omenjeni plavalki je singapurska policija aretirala 14. avgusta, potem ko sta iz brezcarinske trgovine na letališču ukradli dva kozmetična izdelka. Po posredovanju italijanskih oblasti sta se v domovino vrnili 20. avgusta.

Specialistka za prsno plavanje Benedetta Pilato je na letošnjem svetovnem prvenstvu v Singapurju osvojila bronasto medaljo v disciplini 50 m. Tri leta prej je bila svetovna prvakinja v disciplini 100 m prsno, na zadnjih OI v Parizu pa se je na 100 m prsno uvrstila tik za stopničke.

Chiara Tarantino, ki naj bi izpeljala krajo, nato pa izdelke skrila v torbo reprezentančne kolegice, je najboljša v prostem slogu, njen največji dosežek pa je bron z evropskega prvenstva.

V izjavi na družbenih omrežjih po vrnitvi v Italijo je Benedetta Pilato pojasnila, da je bila vpletena v krajo proti svoji volji. "Iz te izkušnje sem se veliko naučila o preudarnosti, individualni odgovornosti in vrednosti ljudi okoli sebe," je zapisala.

plavanje kraja benedetta pilato
