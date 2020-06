Svetovna prvakinja Malaika Mihambo odslej s Carlom Lewisom

Svetovna prvakinja v skoku v daljino Malaika Mihambo je razkrila, da načrtuje selitev v ZDA, kjer jo bosta trenirali legendi ameriške in svetovne atletike Carl Lewis in Leroy Burrell. Šestindvajsetletna nemška atletinja načrtuje selitev v Houston avgusta, če bodo to seveda dopuščale omejitve zaradi koronavirusne pandemije.

icon-expand Mihambova (na fotografiji) proslavlja po zmagi na svetovnem prvenstvu oktobra lani v Dohi. FOTO: AP Nemška atletinja Malaika Mihamboje osvojila naslov svetovne prvakinje oktobra v Dohi, ko je zmagala z osebnim rekordom 7,3 metra. S tem uspehom je postala tudi nemška športnica leta 2019. Dlje od Mihambove je med nemškimi atletinjami doslej skočila le vzhodnonemška legenda Heike Drechsler, ki ji je leta 1988 uspela daljava 7,48 metra. "Želim si nadaljnji razvoj tako kot športnica kot tudi po osebni plati," je dejala Mihambova za nemški dnevnik Bild. "Imam občutek, da je napočil pravi trenutek v moji karieri za takšen velik korak. Carl Lewis in Leroy Burrell, ki bo moj sprinterski trener, sta bila dolga leta najboljša na svetu. Od njiju se lahko ogromno naučim," je še dejala nemška športnica. V Teksasu bosta njena trenerja 58-letni Carl Lewis, devetkratni olimpijski prvak v skoku v daljino in sprintih, ter 53-letni Leroy Burrell, nekdanji olimpijski in svetovni prvak s štafeto na 100 m.