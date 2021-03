Svetovna prvakinja se vrača v tabor Krimovk: Prepričale so me ambicije kluba

Francoska reprezentantka in nekdanja dobitnica nagrade IHF za najboljšo igralko sveta, Allison Pineau, se po šestih letih vrača v vrste kluba Krim Mercator, v tej sezoni zastopa barve Budučnosti. Francozinja, ki je bila že v sezoni 2014/15 za kratek čas članica Krima, je poleg izjemne klubske kariere v reprezentančnem dresu osvojila srebrno olimpijsko medaljo, dve srebrni in eno zlato medaljo na svetovnih prvenstvih ter bronasto medaljo na EP. Izkušeno 31-letno Francozinjo krasi izjemna obrambna igra, v napadu se lahko giba med položajema leve ali srednje zunanje igralke. V bogati klubski karieri je zastopala barve Metza, Vardarja, Bresta, Pariza, Budučnosti ter Krima. V tej sezoni velja za glavno nosilko igre kluba iz Podgorice. "Prepričale so me ambicije kluba za prihodnjo sezono. Vesela sem, da se vračam v dres Krima. Veseli me, da bo del ekipe enak kot nazadnje, ko sem igrala v Ljubljani. Veselim se tudi ponovnega sodelovanja s trenerjem Urošem Bregarjem. Dala bom vse od sebe, da dosežemo zastavljeni cilj,"je za uradno spletno stran kluba dejala izkušena Francozinja. "V klubu smo izjemno veseli, da nam je za novo obdobje in ambiciozne cilje uspelo sestaviti ekipo, ki bi lahko tako po igralskih kot tudi karakternih lastnostih konkurirala za najvišja mesta. Doslej že objavljenim imenom, ki bodo v prihodnjih sezonah nosila dres Krima, smo dodali igralke na pozicijah, ki jih imamo za deficitarne. Opravljamo tudi pogovore z nekaterimi obstoječimi slovenskimi igralkami, ki bi jih želeli zadržati v Stožicah. S tem bo naša ekipa za prihodnjo sezono tudi uradno sestavljena,"je nova imena v taboru Krimovk za spletno stran kluba pokomentirala direktorica Deja Doler Ivanović.