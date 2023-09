Svetovna rekorda za zmago v diamantni ligi, Čeh brez pokala

"S celotno sezono sem kar zadovoljen. Na dveh največjih tekmah sezone sem bil drugi, na SP in finalu diamantne lige. Seveda pa upam naslednje leto, ko so olimpijske igre, na boljšo sezono, še pred tem pa evropsko prvenstvo. Priprave bodo potekale kot do sedaj, morda bodo na vrsti le manjše izboljšave pri tehniki, na čemer smo že začeli delati po SP. Tako sem metal zdaj zadnje tri ali štiri tekme na koncu sezone in tudi v sezoni 2020/21. V tem nekako vidim prihodnost svojega metanja, saj je moj položaj na začetku v krogu za izmet širši in tehnično bolj dodelan," je dodal Čeh.

"Mogoče je to res presenečenje. Sicer je bil stabilen, nimam česa reči. Vrgel je osebni rekord, s tem si po moje zasluži zmago. Ampak pred zadnjim metom si nisem mislil, da bo toliko vrgel. Pa vseeno je. Na koncu sem bil drugi, s po moje kar slabim rezultatom. Tekma sicer ni bila slaba, nisem pa ravno zadovoljen z meti. Niso bili tehnično najboljši. Pričakoval sem več, kot sem vrgel. Je bila pa to zadnja tekma sezone, mogoče se mi že malo pozna utrujenost," j e povedal Čeh.

Po dve končni zmagi sta letos dosegla Norvežan Jakob Ingebrigtsen v tekih na miljo ali na 1500 m in na 3000 ali 5000 m, ter Jamajčanka Shericka Jackson v teku na 100 in 200 m. Zanimivo pa je, da v teku na 800 m diamantnega pokala ni osvojila zmagovalka finala Athing Mu. Olimpijska zmagovalka iz ZDA je namreč nastopila s posebnim povabilom organizatorjev in tako ni sodelovala v boju za končno zmago. To je osvojila Britanka Keely Hodgkinson. Olimpijska in svetovna podprvakinja je bila druga in je za Mujevo, ki je tekla izid sezone (1:54,97), zaostala 22 stotink sekunde.

Hodgkinsonova je bila marca na dvoranskem evropskem prvenstvu v Istanbulu na 800 m edina pred srebrno Anito Horvat. Slovenska rekorderka na 400 m je bila letos dobro na poti, da si tako kot lani pribori nastop na finalu diamantne serije, a je za malo zgrešila ta cilj, kot tudi Lia Apostolovski v skoku v višino.

Letos je na finalu nastopila trojica Slovencev. Tina Šutej je v soboto v skoku s palico z državnim rekordom na prostem in drugim mestom izboljšala lansko tretje mesto, državna rekorderka Maruša Mišmaš Zrimšek pa je bila s svojim drugim dosežkom kariere v teku na 3000 m zapreke šesta.