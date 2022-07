Svetovna rekorderka na 100 m z ovirami: Moj oče je sežgal moja oblačila

Nigerijka Tobi Amusan je osvojila naslov svetovne prvakinje in postavila nov svetovni rekord v teku na 100 metrov z ovirami. Nigerijka je razkrila, da se je na poti do uspeha kariere soočila s številnimi velikimi ovirami, mogoče največja pa je bil njen strogi oče.

25-letnica je v Oregonu v polfinalu teka na 100 metrov z ovirami najprej podrla svetovni rekord s časom 12 sekund in 12 stotink, nato pa v finalu tudi postala nova svetovna prvakinja v tej disciplini. Nekaj, kar je danes resničnost, so nekdaj bile velike sanje mlade punce iz mesta Ijebu-Ode. Po veliki zmagi je novinarju BBC-ja razkrila, da sta njena starša v njeni mladosti do nje bila zelo stroga. Oba sta namreč bila učitelja in sta od svoje hčerke vedno zahtevala uspehe v šoli. Šport predvsem v očeh njenega očeta ni predstavljal obetavne možnosti za uspešno kariero.

icon-expand Tobi Amusan FOTO: AP

"Ko odraščaš v taki družini, starši mislijo, da se moraš osredotočiti na šolo. Če si ženska, mislijo, da boš odtavala, izgubila osredotočenost in podobno. Moja mama je videla nekaj, česar tudi sama nisem videla v sebi, in mi je ponudila možnost. Ves čas pa mi je govorila, naj je ne razočaram. Ona je mojemu očetu govorila, da sem šla v cerkev ali v šolo na debate, ko sem se v resnici pretihotapila na treninge in tekmovanja v teku. Tako se je vse začelo," je svojo mladost opisala Nigerijka.

