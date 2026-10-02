Svetovni in olimpijski prvak si bo vzel tekmovalni premor

Celotno zimo bo namenil regeneraciji in bazičnim treningom, da bo vrhunsko pripravljen na poletno sezono na prostem, ki se bo začela maja in bo vrhunec dosegla s SP sredi septembra 2027.

Zaradi prenatrpanega urnika mu je zmanjkalo časa za ustrezno pripravo, med sezono pa se je ubadal tudi z nekaj manjšimi poškodbami mišic. Letos je sicer znova blestel in dosegel nov svetovni rekord s 6,31 metra.

V uradni izjavi za javnost je pojasnil, da je bila sezona 2026 izjemno naporna in polna zahtevnih poletnih tekmovanj, zato potrebuje počitek.

Zaradi tekmovalnega premora zvezdnika prav tako prihodnje leto ne bodo izpeljali dvoranskega mitinga v skoku s palico v Uppsali, poimenovanega Mondo Classic, katerega glavni pobudnik in organizator je.

"To odločitev sem sprejel, da bi svojemu telesu zagotovil potrebno okrevanje ter si vzel dovolj časa za pripravo in tako lahko dosegel najboljše rezultate, ko se vrnem na tekmovanja," je v izjavi dejal 26-letni Šved.

"Osredotočil se bom na kakovosten trening in pripravo na sezono na prostem leta 2027, ki traja od začetka maja do septembrskega SP," je dodal.

V drugi polovici letošnje sezone se je soočal s ponavljajočimi se težavami z levo stegensko mišico, čutil je zategnjenost in bolečine v mišici. Poškodba je resneje vplivala na konec njegove poletne sezone.

Bolečino je prvič močneje začutil na mitingu diamantne lige v Londonu. Čeprav so podrobni pregledi z magnetno resonanco pokazali, da ne gre za strgano mišico ali resnejšo strukturno poškodbo, je stegno ostalo njegova šibka točka.

Težave so se znova pojavile na mitingu v Zürichu in dosegle vrhunec na finalu diamantne lige v Bruslju 4. septembra, kjer je moral zaradi prevelike zategnjenosti mišice med ogrevanjem odstopiti tik pred zdajci.

Kljub bolečinam se mu je uspelo pravočasno sestaviti za premierno svetovno superprvenstvo v atletiki v Budimpešti sredi septembra, kjer je zmagal s skokom več kot 6,20 metra, a priznal, da je svoje telo gnal preko meja.

"Za menoj je fantastična sezona. Obožujem skok s palico in želim si še naprej postavljati izzive za doseganje še višjih višin, vendar je bila to tudi sezona s preveč napornim tekmovalnim urnikom v poletnem času. Lani sem imel preveč obveznosti in premalo časa za pripravo na tako intenziven tekmovalni spored," je potožil šampion.