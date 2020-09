Svetovni mediji: Pogačar? Po koncu kariere bomo morda govorili o najboljšem vseh časov

Kot piše britanski The Guardian, je Tadej Pogačar postal junak Slovenije po bizarnem Tour de Franceu, ki sta ga zaznamovala tudi predstavitev ekip z maskami v Nici ter pozitiven test za covid-19 direktorja dirke. To je bila nenavadna dirka, a za zmagovalca se zdi, kot da bo ostal v ospredju vznemirljive mlade generacije kolesarjev.

Najmlajši zmagovalec dirke Tour de France v tem stoletju se je v nedeljo ob sončnem zahodu zapeljal v mesto luči s pogledom začudenega otroka, ki kar ne more verjeti, kaj se je zgodilo, saj je kot prvi Slovenec osvojil rumeno majico, piše Guardian. V petek zvečer je bil njegov prijatelj Primož Rogličtisti, ki je načrtoval zabavo v Parizu. A manj kot 24 ur kasneje je Pogačar v športnem 'ropu', ki ga lahko primerjamo s finalom lige prvakov 1999 med Manchester Unitedom in Bayernom, poteptal vse skrbno zastavljene načrte svojega rojaka. Za organizatorje dirke je mladi Pogačar, ki rapa, uporablja TikTok in kolesari, kot da je vse skupaj velika zabava, kot sapa svežega zraka, še piše Guardian.

Tadej Pogačar je osvojil Tour de France - njegovi nastopi so spektakularni, a nikakor ne nadnaravni. Slovenec se mora ubadati s pavšalnimi dopinškimi obtožbami. To je krivično, njegovi dosežki so povsem kos kritični analizi, so zapisali pri švicarskem časniku Neue Zürcher Zeitung.