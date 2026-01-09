Svetovni prvak Littler ekspresno porabil nagrado – 1,2 milijona evrov

Nepremičninski agenti opisujejo njegovo novo hišo kot "osupljiv družinski dom z dodatki", ki vključuje vrhunske funkcije, kot so jacuzzi, sončne celice in velika odprta kuhinja, zasnovana za zabave.

Luke Littler vlaga nagrado s svetovnega prvenstva v svoj prvi dom – luksuzno hišo v vrednosti 1,2 milijona evrov v mestu, kjer je odraščal. Gre za razkošno hišo s petimi spalnicami na obrobju Warringtona v Cheshiru, ki naj bi bila namenjena njegovi mami in očetu.

Littler, star 18 let, znan tudi kot "The Nuke", je pred tem najemal ekskluzivno nepremičnino, za katero je mesečno plačeval skoraj 7000 evrov. Tam je živel skupaj z mamo Liso, staro 42 let, in očetom Anthonyjem Buckleyjem, starim 45 let.

Včeraj je vir blizu Littlerja za Daily Mail povedal, da želi, da hiša postane "trajni dom" za njegove starše. "Luke je mlad fant. Kupil je to hišo in živi tam z mamo in očetom, a sčasoma bo razširil svoja krila, upamo pa, da bodo starši ostali tukaj. To ni slabo božično darilo za njiju, a je le tisto, kar si zaslužita, saj sta naredila vse, da bi mu pomagala priti tja, kjer je danes."

Littler je sicer prejšnji teden v Londonu osvojil svoj drugi svetovni naslov s prepričljivo zmago 7:1 proti Gianu van Veenu, s čimer je obranil krono, ki jo je prvič osvojil pri 17 letih.

Littler je v dveh letih profesionalne kariere že zaslužil več kot 2,5 milijona evrov s turnirskimi nagradami, poleg tega pa ima donosne sponzorske pogodbe.