Svetovni prvak v pikadu bo po novem prejel 1,2 milijona evrov nagrade

Letošnja izvedba se je pričela 6. februarja v Belfastu in se bo 29. maja zaključila s finalom v londonski O2 Areni. V uvodnih osmih krogih so zmage romale med tri tekmovalce, Luke Littler je slavil štirikrat (Glasgow, Brighton, Cardiff in Newcastle), Gerwyn Price (Dublin in Nottingham) in Luke Humphries (Belfast in Exeter) pa dvakrat.

Aktualni prvak 'The Nuke' je seveda na račun tega na lestvici daleč pred vsemi, sledi mu Humphries, potem pa Nizozemec Michael van Gerwen, Price in Rob Cross. V negativnem smislu izstopa Stephen Bunting, ki se še ni uspel prebiti čez prvega nasprotnika in zato še ni vpisal točke.