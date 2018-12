Svetovni rekord Japonca Seta in štafete ZDA

Prav Chad Le Clos je bil veliki nesrečnik prvega dne. Po ponesrečenem jutranjem nastopu se je branilec naslova iz Windsorja 2016 šele kot sedmi uvrstil v finale, tam pa z izjemno končnico lovil Daija Sata, bil hitrejši od svojega starega svetovnega rekorda, a je za Japoncem zaostal osem stotink sekunde. V uvodni finalni disciplini na 400 m prosto je presenetljivo prepričljivo zmago slavil Litovec Danas Rypsas in s 3:34,01 dosegel tudi nov rekord prvenstev. Domače navijače je s prepričljivo zmago na noge spravil Sun Wang, najboljši na 200 m mešano.

Prav na koncu programa so za drugi svetovni rekord prvega dne poskrbeli Američani Caleb Dressel, Blake Pieroni, Michael Chadwick in Ryan Held, ki so 4 x 100 m prosto zmogli v 3:03,03 minute in stari rekord ameriške štafete popravili za 27 stotink sekunde. Izjemni so bili tudi Rusi Vladislav Grinev, Sergej Fesikov, Vladimir Morozov in Kliment Kolesnikov, ki so za Američani zaostali vsega osem stotink sekunde, a se morali zadovoljiti s srebrom in evropskim rekordom.

Hosszujeva v svoji ligi

V ženski konkurenci še vedno obstajata dve ligi. V eni nastopa Madžarka Katinka Hosszu, v drugi pa ostale finalistke. Na 400 m mešano je Hosszujeva ubranila svojega prvega od treh naslovov v mešanih disciplinah s prvenstva v Kanadi. Drugouvrščena Američanka Melanie Margalis je za njo zaostala skoraj štiri sekunde in pol. Kasneje se je Hosszujeva zanesljivo uvrstila še v sredin finale na 100 m hrbtno.

Izredno zanimiv je bil tudi obračun na 200 m prosto, ki ga je z dobrim finišem dobila Avstralka Ariarne Titmus pred Američanko Mallory Comerford in Nizozemko Femke Heemskerk, ki je vodila po prvi polovici tekme. Četrto mesto je osvojila dobra znanka slovenskih ljubiteljev plavanja Italijanka Federica Pellegrini, pred desetletjem ostra tekmica Sare Isaković, ki se po lanskih poskusih na 100 m prosto pred olimpijskimi igrami v Tokiu, te naj bi bile njene zadnje, vrača k paradni 200-metrski razdalji. Žensko štafeto na 4 x 100 m prosto so dobile Američanke, ki so za vsega dve desetinki ugnale Nizozemke.

Izidi SP v plavanju:

Moški

- 400 m prosto:

1. Danas Rypsas (Lit) 3:34,01 sekunde

2. Henrik Christiansen (Nor) 3:36,64

3. Gabriele Detti (Ita) 3:37,54

- 200 m delfin:

1. Daija Seto (Jap) 1:48,24

2. Chad Le Clos (JAR) 1:48,32

3. Li Zhuhao (Kit) 1:50,39

- 200 m mešano:

1. Shun Wang (Kit) 1:51,01

2. Josh Prenot (ZDA) 1:52,69

3. Hiromasa Fudžimori (Jap) 1:52,73

- 4 x 100 m prosto:

1. ZDA 3:03,03 SR

2. Rusija 3:03,11

3. Brazilija 3:05,15

Ženske

- 200 m prosto:

1. Ariarne Titmus (Avs) 1:51,38

2. Mallory Comerford (ZDA) 1:51,81

3. Femke Heemskerk (Niz) 1:52,36

- 400 m mešano:

1. Katinka Hosszu (Mad) 4:21,40

2. Melanie Margalis (ZDA) 4:25,84

3. Fatine Lesafre (Fra) 4:27,31

- 4 x 100 m prosto:

1. ZDA 3:27,78

2. Nizozemska 3:28,02

3. Kitajska 3:30,92