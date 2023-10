Svetovni rekorder Kiptum: Želel sem biti kot Kipchoge, zdaj pa sanjam OI

"Ko sem bil majhen in sem videl, kako je Eliud Kipchoge treniral, sem si mislil, da bi nekoč rad postal kot on. Za vse nas je pravi vzornik," je dejal 23-letnik. Ta je na šele tretjem maratonu v karieri presegel pričakovanja in se na vsega 35 sekund približal magični meji dveh ur.

Zdaj izkušenega rojaka z velikimi koraki lovi mlajši tekmec, ki je aprila dobil londonski maraton z rekordom proge 2:01:25, debitiral pa lani v Valencii s časom 2:01:53. Kelvin Kiptum ima na večni lestvici tri od najboljših šestih časov v zgodovini teka na 42,195 km.

"Sem zelo vesel in hvaležen, da sem lahko v Chicagu tekel nov svetovni rekord. Obožujem to mesto in navijače ob trasi," je dodal mladi Kenijec in po zmagi požel ogromno medijske pozornosti: "Prejel sem veliko čestitk, vprašanj, namenili so mi veliko pozornosti. Tega res nisem pričakoval, saj tudi nisem imel v načrtih novega svetovnega rekorda."