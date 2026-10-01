Pratnemer: Svetovni vrh v pikadu je boj za preživetje

Pikado je bil dolgo znan kot gostilniški šport, a je po koronavirusu v sunkovitem vzponu. Nagradni skladi dosegajo milijone evrov, letos pa je med elito tudi Benjamin Pratnemer, ki opozarja, da morajo biti najboljši igralci tudi odlično pripravljeni. Predvsem pa se morajo znati kosati s pritiskom, saj gre za šport, v katerem si odvisen zgolj od sebe. Nihanja so tudi pri najboljših zelo pogosta. 47-letni Mariborčan, ki se je dolgo igral nogomet, še danes je trener mlajših selekcij pri NK Kovinar, je naš studio obiskal po eni najbolj odmevnih zmag kariere, še pred tem pa je bil avgusta zelo blizu celo zmage nad prvim igralcem sveta Lukom Littlerjem.

V skoraj uro dolgem pogovoru smo se dotaknili številnih tematik. Zakaj je relativno pozno vstopil v ta šport in kako je hitro ugotovil, da premore več talenta od vrstnikov? To je bilo dovolj, da si je v nekaj letih izboril najprej nastop na svetovnem prvenstvu, letos pa še na svetovni turneji PDC, ki je nekakšna Liga prvakov v svetu pikada.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Popkast z Benjaminom Pratnemerjem Damjan Žibert

Popkast z Benjaminom Pratnemerjem Damjan Žibert

Popkast z Benjaminom Pratnemerjem Damjan Žibert

Benjamin Pratnemer Profimedia





