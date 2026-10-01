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POPKAST

Pratnemer: Svetovni vrh v pikadu je boj za preživetje

Ljubljana, 01. 10. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Jakob Batič
Popkast z Benjaminom Pratnemerjem

V novi epizodi popkasta smo gostili najboljšega slovenskega pikadista Benjamina Pratnemerja. V začetku leta si je Mariborčan kot prvi Slovenec v zgodovini zagotovil igranje na svetovni turneji PDC. Pred dnevi pa je na Nizozemskem ugnal trikratnega svetovnega prvaka Michaela van Gerwena. Čeprav z vsako zmago v žep pospravi več kot tisoč evrov, tudi med elito vlada pravi boj za preživetje.

Pikado je bil dolgo znan kot gostilniški šport, a je po koronavirusu v sunkovitem vzponu. Nagradni skladi dosegajo milijone evrov, letos pa je med elito tudi Benjamin Pratnemer, ki opozarja, da morajo biti najboljši igralci tudi odlično pripravljeni. Predvsem pa se morajo znati kosati s pritiskom, saj gre za šport, v katerem si odvisen zgolj od sebe. Nihanja so tudi pri najboljših zelo pogosta.

47-letni Mariborčan, ki se je dolgo igral nogomet, še danes je trener mlajših selekcij pri NK Kovinar, je naš studio obiskal po eni najbolj odmevnih zmag kariere, še pred tem pa je bil avgusta zelo blizu celo zmage nad prvim igralcem sveta Lukom Littlerjem.

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V skoraj uro dolgem pogovoru smo se dotaknili številnih tematik. Zakaj je relativno pozno vstopil v ta šport in kako je hitro ugotovil, da premore več talenta od vrstnikov?

To je bilo dovolj, da si je v nekaj letih izboril najprej nastop na svetovnem prvenstvu, letos pa še na svetovni turneji PDC, ki je nekakšna Liga prvakov v svetu pikada. 

Trenutno 109. igralec svetovne jakostne lestvice je spregovoril tudi o zaslužkih. Vsaka zmaga na mednarodnih turnirjih prinese štirimestno vsoto, a je to le en del medalje. Drugi so številna potovanja in dnevi, preživeti v tujini, ki si jih mora kriti iz lastnega žepa. 

Igranje med elito je označil za "boj za preživetje". Lažje je tistim, ki prihajajo iz najbolj razvitih držav v pikadu, to so Velika Britanija, Nemčija, pa tudi Belgija in Nizozemska. "Tam je dosti lažje dobiti sponzorja in nisi tako obremenjen, da moraš zmagati."

Več pa v novi epizodi popkasta.

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