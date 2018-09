Valverde dočakal zlato odličje, Rogličevega povratka konec na zadnjem vzponu

Španec Alejandro Valverdeje novi svetovni prvak v cestni dirki. Na kolesarskem svetovnem prvenstvu v Innsbrucku je v ciljnem sprintu 258 km dolge preizkušnje premagal Francoza Romaina Bardeta, Kanadčan Michael Woodspa je zaokrožil trojico dobitnikov medalj. Slovencev ni bilo v ospredju. Že po stotih kilometrih današnje dirke je bilo jasno, da bo po koncu preizkušnje znan nov svetovni prvak. Zmagovalec zadnjih treh preizkušenj na SP, Slovak Peter Sagan, je namreč v Innsbrucku odnehal po tretjem od sedmih krogov današnje zahtevne preizkušnje.

V uvodnih 60 kilometrih, ko so ubežniki pred glavnino imeli največ 19:30 minute prednosti, je bil slovenski osmerec ves čas v ospredju, na prvem vzponu sta se na čelo postavila Grega Bolein Jan Tratnik, ki sta pomagala pri narekovanju ritma tudi v uvodnih krogih. Matej Mohoričpa je ves čas spremljal kapetana Primoža Rogliča. Ko se je dirka začela odvijati, je 62 kilometrov pred ciljno črto na desnem zavoju ob Američanu in Norvežanu Roglič padel.

Simon Špilakmu je takoj priskočil na pomoč, pripeljal se je nazaj, a mu je kapetan pokazal, naj nadaljuje. Iz slovenskega vozila je Roglič dobil drugo kolo, ujel skupino s Špilakom, Janom Polancemin nekaterimi drugimi ter nadaljeval za glavnino, v kateri je bil Mohorič. Bole, Tratnik, Luka Pibernikin Domen Novakpa so do takrat že odstopili. Roglič je bil nato v ospredju vse do zadnjih desetih kilometrov, ko je na zadnjem vzponu zaostal in moral boj za najvišja mesta prepustil tekmecem; na koncu je bil 34, po dirki pa je priznal, da so ga zdelali krči in strgan čevelj.