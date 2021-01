Švedska pravljica še kar traja: za finale padla tudi Francija

Švedski rokometaši so se po zmagi nad Francozi uvrstili v finale svetovnega prvenstva v Egiptu. V nedeljskem finalu se bodo pomerili z zmagovalci špansko-danskega obračuna, ki bo drevi v Kairu. Švedski rokometaši so pravi hit letošnjega zaključnega turnirja. Pred prihodom v Egipt jih nihče ni uvrščal v krog najresnejših kandidatov za kolajne, a zdesetkani Skandinavci med celotnim turnirjem kažejo navdušujoče predstave in se bodo v nedeljo potegovali za najžlahtnejšo kolajno.

Švedi so po treh zmagah v skupinskem delu nad tekmeci iz Severne Makedonije, Čila in Egipta v drugem delu tekmovanja na kolena položili Ruse in dvakrat igrali nedoločeno s Slovenci in Belorusi, v četrtfinalu pa odpihnili Katarce in zmagali s 35:23. Sijajno predstavo so pokazali tudi v petkovem polfinalu in na kolena položili šestkratne svetovne prvake iz Francije, v nedeljo pa bodo naskakovali svojo peto zlato kolajno po letih 1954, 1958, 1990 in 1999.

Že prva polovica tekme je minila v absolutnem znamenju varovancev norveškega strokovnjaka na švedski klopi Glenna Solberga. V 22. minuti so si priigrali štiri gole prednosti (12:8), na veliki odmor pa odšli z vodstvom treh zadetkov (16:13). V začetku drugega polčasa so jim "galski petelini" zadihali za ovratnik (17:16), a nato so Skandinavci znova strnili svoje vrste in po golu Jima Gottfridssonav 43. minuti povedli s 23:18, lepo prednost pa zadržali do konca dvoboja. V švedski izbrani vrsti je bil na polfinalni tekmi najučinkovitejši Hampus Wannez enajstimi, v francoski pa Hugo Descats petimi goli.