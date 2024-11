Razprodana O2 Arena in 7 milijonov spletnih gledalcev za finale video igre

Tekmovanja video igre League of Legends z leti hitro pridobivajo na popularnosti, kar prikazuje tudi standard e-športnikov. Za ekipo T1 namreč skrbijo privatni kuharji, več fitnes trenerjev ter analisti, ki redno pripravljajo nove taktike. Seul, glavno mesto Južne Koreje, je dom ekipe in njihove centralne stavbe. Tako kot ostali športni klubi, ima tudi T1 svoj mladinski oddelek, saj vse več mladih cilja, da bi nekoč postali profesionalci v svetu video iger. Trije člani zmagovalne ekipe so produkti njihove mladinske akademije. V domovini uživajo status, ki je zelo podoben K-POP zvezdam, ali pa profesionalnim športnikom v Sloveniji.

Profesionalizem tudi pri nas

Pri nas je število profesionalnih igralcev video iger sicer precej manjše, kar pa ne pomeni, da ne obstajajo. V igri League of Legends je izredno uspešen tudi Tim "Nemesis" Lipovšek, ki se je leta 2020 tudi uvrstil na svetovno prvenstvo, na katerem je z ekipo Fnatic prišel do četrtfinala in bil le tri igre oddaljen od zajetne polmilijonske nagrade za prvo mesto. Kot mnogi e-športniki je tudi sam začel z video produkcijo in tako privabil kar 234.000 sledilcev na YouTubu.