Švicarka Jil Teichmann zmagovalka turnirja WTA 125 v Ljubljani

Jil Teichmann je v finalu drugo nosilko turnirja v Tivoliju premagala po dveh urah in 18 minutah igre ter se ji tako oddolžila za poraz prejšnji teden v polfinalu podobnega turnirju v Švici.

Za 27-letno Švicarko je to prvi naslov na turnirjih najnižjega ranga Združenja poklicnih igralk in tretji WTA. Za zmago je prejela dobrih 13.000 evrov in 125 točk, s katerimi bo na novi razpredelnici WTA uvrščena med 150 najboljših igralk na svetu.

Za Švicarko, ki je 2022 z reprezentanco osvojila naslov v pokalu Billie Jean King, je to prvi naslov WTA po 2019. Tedaj je bila najboljša na turnirjih serije WTA 250 v Palermu ter Pragi in se zavihtela do 21. mesta na svetu.

Triintridesetletna Parrizas Diaz je do finala prišla brez izgubljenega niza in ostaja pri treh naslovih WTA. Vse tri je osvojila na turnirjih 125; enega letos v Canberri, dva pa 2021 v Bastadu in Columbusu.

Jil Teichmann danes čaka še finale dvojic. S partnerko Lino Gjorčesko iz Makedonije bosta igrali proti Španki Leyri Romero Gormaz in Italijanki Nurii Brancaccio.

* Ljubljana, WTA 125 (100.000 evrov):

- finale:

Jil Teichmann (Švi) - Nuria Parrizas Diaz (Špa/2) 7:6 (8), 6:4.