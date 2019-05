Švicarski sladkosned: Federer priznal, da brez slabe vesti 'greši'

Švicarski teniški zvezdnik Roger Federerje v drugem krogu OP Francije zlahka opravil z Nemcem Oscarjem Ottejem, dvoboja je bilo konec po vsega uri in 36 minut. Legendarni Švicar, ki na slovitem pariškem turnirju igra prvič po letu 2015, še naprej navdušuje s svojo ravnjo forme, ki bi mu jo lahko zavidali tudi kolegi v najstniških letih.

Ravno pred dvema desetletjema je Federer nastopil na svojem prvem velikem slamu v parku Bois de Boulogne, zavidljivo telesno kondicijo pa ohranja kljub precej nezdravi prehrani. Business Insiderje pred kratkim objavil njegov jedilnik, ki ga je sestavil s pomočjo BBC inThe Guardianain posnetkov z družbenih omrežij.

Čokolada, pecivo, sladoled ...

"Lahko bi rekli, da je Federer na antidieti," so se pošalili pri španskem dnevniku El Pais. Vaflji, marmelada, čokolada, bonboni, pecivo, sladoled, večkrat tudi lizike so vsi na Federerjevem jedilniku, poleg seveda obveznega kozarčka (ali dveh) alkoholnih pijač ob proslavljanju uspehov.

"Všeč so mi sladke reči in zaradi tega se ne počutim slabo. To lahko jem in igram tenis,"se brani 20-kratni osvajalec velikih slamov, ki bo v naslednjem krogu odigral že 400. tekmo na največjih turnirjih. Sledijo mu Novak Đoković(307), Rafael Nadal (292), Jimmy Connors(282) in Andre Agassi(277).

'To je privilegij'

"Zelo sem zadovoljen s svojo kondicijo in čutim, da lahko še vedno igram na visoki ravni. Da sem lahko pri mojih letih v dobrem telesnem stanju, je res privilegij," je pred prihodom v Pariz povedal Federer.

Švicar se torej pri prehrani drži povsem drugačnih smernic kot denimo Đoković, ki je svojo brezglutensko dieto že večkrat predstavil širnemu svetu. Seveda velja poudariti, da Federer s "sladkimi grehi" ne pretirava, uživa pa tudi v italijanskih testeninah.

Nadal: Ni preveč discipliniran

"Jem jih skorajda vsak dan, odkar sem začel igrati tenis pred 20 leti," priznava Federer, ki ima rad tudi sir iz svoje domovine (Raclette) in fondije. Je tudi pico in obiskuje indijske ter japonske restavracije, medtem ko si med dvoboji privošči visokokalorične prigrizke (energijske ploščice z lešniki in bananami).

"Roger ni preveč discipliniran igralec ali nekdo, ki bi bil zelo metodičen. Glede na videno se ne obremenjuje preveč s prehrano ali rutinami svojega počitka," je v El Paisuže pred leti zapisal Toni Nadal, stric in dolgoletni trener Rafaela Nadala.

Casper bo prvi Ruud

Kako daleč bo na letošnjem OP Francije prišel Federer, bomo še videli, a že zdaj je jasno, da bo deležen najglasnejših aplavzov. Tako je bilo tudi ob zmagi nad zadnjim tekmecem, medtem ko na spopad s Švicarjem že težko čaka tudi Casper Ruud, ki je razkril zanimivo anekdoto.

"Moj oče (zdaj je Casperjev trener, op. a.) se je hitro upokojil s 30 leti. Roger je imel takrat 18 ali 19 let in mislim, da je že bil številka ena med juniorji. Rekel mi je, da sta nekajkrat skupaj trenirala, a da nikoli nista igrala eden proti drugemu. Zdaj bom lahko rekel, da sem prvi Rudd, ki je igral proti Rogerju," je dejal zadovoljni 20-letni Norvežan.