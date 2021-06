Sviš Ivančna Gorica in Herz Šmartno med rokometno elito

V prihodnji sezoni bodo poleg omenjenih ekip Ligo NLB sestavljali RK Gorenje Velenje, RK Trimo Trebnje, RK Celje Pivovarna Laško, RK Jeruzalem Ormož, RD Koper, RD Riko Ribnica, RK Slovenj Gradec 2011, RD Urbanscape Loka, RK Maribor Branik, RD LL Grosist Slovan, MRD Dobova in MRK Ljubljana. Sviš Ivančna Gorica in Herz Šmartno se vračata v elitno slovensko klubsko rokometno druščino, saj sta v preteklosti v njej že nastopala. Zasedba iz Ivančne Gorice je nazadnje v Ligi NLB nastopala v sezoni 2018/19. Tedaj je nadomestila ravno moštvo iz Šmartnega pri Litiji, ki se je od najvišjega ranga slovenskih rokometnih tekmovanj poslovilo sezono poprej.



Obe ekipi sta si napredovanje zagotovili z uspešnimi nastopi v ligi 1. B, ki se je zaključila v soboto. Zaradi omejitev pri izvajanju športnih tekmovanj je minila v nekoliko skrajšani različici, saj so se ekipe v prvem in drugem delu tekmovanja pomerile le po enokrožnem sistemu. Rokometaši iz Šmartnega pri Litiji in Ivančne Gorice so si napredovanje priigrali še pred zadnjim krogom, v katerem pa so se na medsebojnem obračunu pomerili za končno prvo mesto. Na koncu so bili z 32:26 boljši slednji in tako sezono sklenili s 16 zmagami na prav toliko tekmah. Na drugi strani so rokometaši iz Šmartnega dvakrat morali priznati premoč Dolenjcem, ob tem pa vpisali še en neodločen izid. Kljub temu so nastope sklenili z zajetno prednostjo sedmih točk pred tretjeuvrščenim moštvom Krškega.



Po koncu sezone 2020/21 sta v ligo 1. B izpadli moštvo novomeške Krke in RD Butan plin Izola, ki sta na lestvici Lige NLB zasedli 13. oziroma 14. mesto.