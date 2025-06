Svitolina presenetila Paolini, Swiatek lovi rekord

"Nisem verjela, da bi se lahko tekma obrnila v mojo korist. Jasmine (Paolini) je res igrala odlično, sama pa sem se borila do zadnjih atomov moči. Dvoboj je odločila ena, mogoče dve točki. Igramo na grand slamu, slabih tekmic tu ni, vse se borimo, odloča pa osredotočenost in izkoristek svojih priložnosti," je po tekmi menila Jelina Svitolina, ki se je v Parizu že petič uvrstila v četrtfinale.

"Ena pomembnih stvari bo počitek. Današnja tekma je bila zahtevna, treba si bo povrniti moči. Ledena kopel, nekaj hrane, pogovor z bratom in soprogom, nato pa jutrišnji trening. To so stvari, ki jih bom počela do naslednjega dvoboja," je dejala žena francoskega tenisača Gaela Monfilsa, ki je v četrtek izpadel po porazu z Jackom Draperjem.