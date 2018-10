Svitolina z odločilno zmago nad Woziniackijevo v polfinale Singapurja

Prva si je polfinale zagotovila nekdanja prva igralka sveta Pliškova, ki je v 83 minutah proti nekdanji zmagovalki Wimbledona izgubila skupaj sedem nizov in se še drugo leto v nizu uvrstila med najboljše štiri polfinalistke. Kvitova je po tretjem porazu že zaključila sodelovanje na turnirju z nagradnim skladom sedmih milijonov ameriških dolarjev.

Za drugo mesto v polfinalu sta se nato iz te skupine pomerili šesta nosilka Elina Svitolina in Caroline Wozniacki. Druga nosilka bi morala proti dotlej neporaženi tekmici zmagati brez izgubljenega niza, če bi želela ubraniti lansko zmago. Danka je dobro začela in dobila prvi niz s 7:5, prav s tem izidom pa je Ukrajinka nato izid v nizih izenačila in si že zagotovila polfinalni nastop. V tretjem nizu sta bili tekmici do 3:3 izenačeni, nato pa je tri igre v nizu dobila Svitolina. S tem je po dveh urah in 35 minutah osvojila prvo mesto v skupini in izločila Wozniackijevo.