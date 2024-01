Swiatkova in favoriti do zmag v Melbournu, izpadla Kerberjeva

Španec Carlos Alcaraz, drugopostavljeni igralec, je po nekaj težavah v uvodu nato brez težav izločil Francoza Richarda Gasqueta, bilo je 7:6 (5), 6:1 in 6:2. Nemec Alexander Zverev, šesti nosilec, je bil boljši od rojaka Dominika Kopferja, po izgubljenem uvodnem nizu s 4:6 je nato branilec olimpijskega zlata dobil preostale s 6:3, 7:6 (3) in 6:3.

Kazahstanka Jelena Ribakina, tretja nosilka in finalistka lani na OP Avstralije, je imela zahtevno tekmico, a je Čehinjo Karolino Pliškovo ugnala s 7:6 (6) in 6:4. Britanka Emma Raducanu pa je po Wimbledonu 2022 zabeležila prvo zmago na grand slamih. Američanko Shelby Rogers je zmagovalka OP ZDA 2021 izločila gladko s 6:3 in 6:2.

"Zelo sem vesela, da sem prišla do te ravni igre, mislila sem, da mi to ne bo več uspelo, in tudi tega, da lahko igram brez bolečin," je povedala 21-letna Britanka, ki je nazadovala na 296. mesto na lestvici WTA po osmih mesecih odsotnosti in zdravljenju zapestja in gležnja.

Swiatkova, prva igralka sveta, je uvodno zmago dosegla proti igralki, ki jo je premagala za svoj prvi naslov na turnirjih za grand slam na odprtem prvenstvu Francije leta 2020.

Dvaindvajsetletna Swiatkova se je v prvem nizu vrnila dvakrat po zaostanku za brejk, v drugem pa je pritisnila na plin in dobila zadnjih pet iger. Zmagovalka štirih grand slamov ima zdaj niz 17 zmag, v drugem krogu pa bo lopar prekrižala z ameriško tekmico Collinsovo.

"Resnično sem srečna, ni lahko odigrati prve tekme, še posebej ni lahko začeti prvega turnirja za grand slam v sezoni," je dejala Swiatkova, ki je trikrat zmagala v Parizu in enkrat v New Yorku.

"Na začetku ni bilo lahko najti svojega ritma in nisem se počutila dobro, Sofia pa je naredila vse, da bi tako tudi ostalo. Vesela sem, da mi je uspelo priti skozi uvodni nastop," je še dodala poljska zvezdnica.