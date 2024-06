Iga Swiatek in Coco Gauff ekspresno v četrtfinale Pariza

Poljakinja Iga Swaitek in Američanka Coco Gauff sta se na odprtem prvenstvu Francije v Parizu ekspresno prebili v četrtfinale. Prva igralka sveta Swiatkova je po vsega 40 minutah v osmini finala s 6:0 in 6:0 izločila Rusinjo Anastazijo Potapovo, tretja igralka sveta Gauffova pa je bila po uri igre s 6:1 in 6:2 boljša od Italijanke Elisabette Cocciaretto.