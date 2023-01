Swiatek in Nadal v drugi krog, Đoković vendarle treniral

Poljakinja Iga Swiatek je napredovala v drugi krog teniškega odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu. Enaindvajsetletnica je po izenačeni predstavi s 6:4, 7:5 premagala Nemko Jule Niemeier. Prvo oviro je preskočil tudi Grk Stefanos Cicipas, medtem ko je srbski zvezdnik Novak Đoković v Melbournu kljub drugačnim informacijam vendarle treniral.

Swiatek, septembrska zmagovalka OP ZDA, tokrat ni bila ravno najbolj prepričljiva, a je v ključnih trenutkih zaigrala bolje in dobila tudi drugi medsebojni dvoboj proti dve leti starejši tekmici. V prvem nizu je do edinega in odločilnega odvzema servisa prišla v deseti igri, pred tem pa je v sedmi igri ubranila dve priložnosti za break Nemke. V drugem je hitro zaostala in precej grešila, kar je Nemki omogočilo vodstvo s 5:3. Poljakinja se je nato le zbrala, najprej izenačila, v 12. igri drugega niza pa tekmici še drugič zapovrstjo odvzela servis za preboj v drugi krog.

icon-expand Glavna favoritinja v ženski konkurenci OP Avstralije FOTO: AP

"Bila sem kar živčna, a sem uživala v glasni podpori občinstva. Vendarle je občutek drugačen kot v zadnjih dveh letih v času pandemije in letos zato tukaj bolj uživamo," je takoj po dvoboju dejala prva igralka lestvice WTA. Že na OP ZDA se je pomerila proti Niemeier. V osmini finala je Nemka takrat odščipnila prvi niz Poljakinji, tudi tokrat je bila blizu zmage v drugem nizu, a se mlada zvezdnica ni pustila presenetiti. "Tudi na OP ZDA je dobro izkoriščala hitre pogoje. Že takrat je močno pritiskala name in o tem nisem želela preveč razmišljati, bolj sem bila osredotočena na to, kako jo lahko jaz potisnem dlje od osnovne črte. Vesela sem, da se mi je uspelo zbrati. Nekoliko lažje je, ko se osredotočiš nase, sploh ob živčnih prvih nastopih na grand slamih," je še dodala Swiatek.

icon-expand Lanski zmagovalec OP Avstralije Rafael Nadal FOTO: AP

Ob Poljakinji so zanesljivo napredovale Američanke Coco Gauff, Jessica Pegula in Madison Keys ter Grkinja Maria Sakari in še nekatere druge. Več težav je imela lanska finalistka Danielle Collins. Američanka je proti Rusinji Ani Kalinski slavila po treh izenačenih nizih. Od nosilk sta izpadli Čehinja Marie Bouzkova in Amanda Anisimova. Prvo je premagala nekdanja zmagovalka OP ZDA, Kanadčanka Bianca Andreescu, od druge pa je bila boljša Ukrajinka Marta Kostjuk. V drugi krog je pri moških napredoval Stefanos Cicipas. V prvih dveh nizih ni imel težav proti Francozu Quentinu Halysu, v tretjem pa je se je večkrat rešil iz zapletenega položaja in po podaljšani igri vendarle slavil s 6:3, 6:4, 7:6 (6). Samo v tretjem nizu je ubranil šest žogic za odvzem servisa. Brez preglavic je napredoval Rus Danil Medvedjev, ki je bil s 3:0 v nizih boljši od Američana Marcosa Girona, precej več težav je imel Kanadčan Felix Auger-Aliassime, ki je rojaka Vaseka Pospisila ugnal s 3:1 v nizih. V drugi krog so se že pred tem uvrstili Španec Rafael Nadal, Poljak Hubert Hurkacz, Britanec Cameron Norrie ter še osem drugih nosilcev. Od teh sta se v moški konkurenci poslovila Hrvat Borna Ćorić in Italijan Lorenzo Musetti. Prvega je premagal Čeh Jiri Lehečka, drugega pa po maratonskem obračunu Južnoafričan Lloyd Harris.