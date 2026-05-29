Swiatek in Svitolina napredovali v osmino finala v Parizu

Pariz, 29. 05. 2026 19.40 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Iga Swiatek

Poljakinja Iga Swiatek se je uvrstila v osmino finala teniškega odprtega prvenstva Francije v Parizu. Poljakinja je v 3. krogu turnirja za grand slam premagala rojakinjo Magdo Linette (Pol) s 6:4 in 6:4. Poleg tretje nosilke je napredovala tudi sedmopostavljena Ukrajinka Elina Svitolina po zmagi proti Nemki Tamari Korpatsch s 6:2 in 6:3.

Štirikratna zmagovalka najbolj prestižnega turnirja na peščeni podlagi v francoski prestolnici v letih 2020, 2022, 2023 in 2024 je preskočila svojo tretjo oviro na Roland Garrosu. Po Avstralki Emerson Jones in Čehinji Sari Bejlek je Iga Swiatek na kolena položila še svojo rojakinjo Magdo Linette. Proti njej ni posebej blestela, po uri in 27 minutah pa je tretja nosilka zmagovito dokončala dvoboj v francoski prestolnici.

"To je bila dobra tekma, tudi moja predstava je bila proti Magdi veliko boljša kot pred časom v Miamiju," je po zmagi dejala Swiatek, ki je pred dvema mesecema - prav po porazu proti Linette - odločila za zamenjavo v svojem trenerskem štabu in na najbolj odgovorno strokovno mesto postavila Španca Francisca Roiga, sicer dolgoletnega trenerja Rafaela Nadala.

Iga Swiatek
Iga Swiatek
FOTO: Profimedia

V naslednjem krogu jo čaka v tej sezoni vroča Ukrajinka Marta Kostjuk, ki je Švicarko Viktorijo Golubic ugnala s 6:4 in 6:3. Kostjuk je zmagala na svojih zadnjih petnajstih dvobojih na peščeni podlagi, pred prihodom v Pariz pa je slavila na turnirjih v Madridu in Rouenu.

"Marta ima za seboj odlično sezono. Vesela sem zanjo, a moram se osredotočiti na svojo igro in se dobro taktično pripraviti na naslednji dvoboj," je še dodala 24-letna Poljakinja.

Poleg Swiatek in Kostjuk sta se v naslednji krog prebili tudi osmopostavljena Rusinja Mira Andrejeve, ki je bila boljša od Čehinje Marie Bouzkove s 6:4 in 6:2, ter sedmopostavljena Ukrajinka Elina Svitolina po zmagi proti Nemki Tamari Korpatsch s 6:2 in 6:3.

Preberi še 'Ne spomnim se, kdaj sem se nazadnje počutil tako šibkega'

Svitolina, ki je pred dvema tednoma osvojila kakovosten turnir serije WTA 1000 v Rimu, je po tretji zmagi priznala, da je navdušena nad kakovostjo svoje igre.

"V Parizu imam občutek, kot da nastopam na domačem grand slamu," se je po zanesljivi zmagi pošalila žena francoskega teniškega igralca Gaela Monfilsa.

Andrejevo čaka obračun prozi Švicarki Jil Teichmann, Svitolina pa proti Američanki Peyton Stearns ali Švicarki Belindi Bencic.

V moški konkurenci se je med najboljših 16 prebil Rus Andrej Rubljov. Enajsti nosilec je bil boljši od Portugalca Nuna Borgesa s 7:5, 7:6 (2) in 7:6 (2), njegov naslednji tekmec pa bo zmagovalec avstralsko-češkega dvoboja Alex De Minaur - Jakub Menšik.

Osrednja moška dvoboja se še nista končala. Devetintridesetletni Srb Novak Đoković, sicer tretji nosilec, pravkar meri moči z dvajset let mlajšim Brazilcem Joaom Fonseco, drugopostavljeni Nemec Alexander Zverev pa še ni začel dvoboj proti Francozu Quentinu Halysu.

tenis roland garros svitolina swiatek

