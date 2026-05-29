Swiatek in Svitolina napredovali v osmino finala v Parizu

Štirikratna zmagovalka najbolj prestižnega turnirja na peščeni podlagi v francoski prestolnici v letih 2020, 2022, 2023 in 2024 je preskočila svojo tretjo oviro na Roland Garrosu. Po Avstralki Emerson Jones in Čehinji Sari Bejlek je Iga Swiatek na kolena položila še svojo rojakinjo Magdo Linette. Proti njej ni posebej blestela, po uri in 27 minutah pa je tretja nosilka zmagovito dokončala dvoboj v francoski prestolnici. "To je bila dobra tekma, tudi moja predstava je bila proti Magdi veliko boljša kot pred časom v Miamiju," je po zmagi dejala Swiatek, ki je pred dvema mesecema - prav po porazu proti Linette - odločila za zamenjavo v svojem trenerskem štabu in na najbolj odgovorno strokovno mesto postavila Španca Francisca Roiga, sicer dolgoletnega trenerja Rafaela Nadala.

V naslednjem krogu jo čaka v tej sezoni vroča Ukrajinka Marta Kostjuk, ki je Švicarko Viktorijo Golubic ugnala s 6:4 in 6:3. Kostjuk je zmagala na svojih zadnjih petnajstih dvobojih na peščeni podlagi, pred prihodom v Pariz pa je slavila na turnirjih v Madridu in Rouenu. "Marta ima za seboj odlično sezono. Vesela sem zanjo, a moram se osredotočiti na svojo igro in se dobro taktično pripraviti na naslednji dvoboj," je še dodala 24-letna Poljakinja. Poleg Swiatek in Kostjuk sta se v naslednji krog prebili tudi osmopostavljena Rusinja Mira Andrejeve, ki je bila boljša od Čehinje Marie Bouzkove s 6:4 in 6:2, ter sedmopostavljena Ukrajinka Elina Svitolina po zmagi proti Nemki Tamari Korpatsch s 6:2 in 6:3.