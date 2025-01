Swiatkova nadigrala Navarro, Keysova precej težje preko Svitoline v polfinale

Devetnajsta nosilka Madison Keys je v prvem današnjem dvoboju premagala Ukrajinko Elino Svitolino po hudem boju v treh nizih s 3:6, 6:3 in 6:4. Američanka, ki bo prihodnji teden dopolnila 30 let, se je tretjič prebila v polfinale tega turnirja. Letos je dosegla že 12 zmag, 10 je zaporednih, saj je pred Melbournom nazadnje slavila na turnirju v Adelaidi.

Danes ji ni šlo v prvem nizu. "Potem sem si rekla, da moram zaigrati bolj agresivno in da moram poskusiti hitreje priti do mreže. Elina je pred tem nadzorovala kopico točk in me prisilila, da sem veliko tekla po igrišču, zato sem morala prevzeti nadzor in na srečo mi je to uspelo," je po zmagi med drugim dejala Američanka, ki je na poti do polfinala premagala tudi nekdanji finalistki tega turnirja Kazahstanko Jeleno Ribakino in rojakinjo Danielle Collins.