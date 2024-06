Swiatek tretjič zapored v finalu Roland Garrosa

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Swiatek se je tretjič zapored uvrstila v zaključno dejanje drugega turnirja sezone za grand slam. V soboto bo tako imela priložnost za četrti naslov v zadnjih petih letih na pariškem pesku.

Za 23-letno Poljakinjo je bila to jubilejna dvajseta zmaga v nizu v Parizu in osemnajsta letos na pesku. Pred Parizom je osvojila oba pripravljalna turnirja masters v Madridu in Rimu.

"Dvoboj je bil kar napet, predvsem v drugem nizu je bilo nekaj odvzemov servisa. Do konca sem se držala svojega taktičnega načrta," je po dvoboju povedala Swiatek, ki je od izenačenega dvoboja v drugem krogu proti Naomi Osaki v naslednjih štirih partija izgubila skupaj le 14 iger.

Za 20-letno Gauff je bil to tretji zaporedni polfinale na grand slamih. Lani septembra je osvojila US Open, letos pa je pokleknila tako v Avstraliji proti kasnejši zmagovalki Arini Sabalenki kot tudi tokrat v francoski prestolnici.

Američanka je na zadnjih petih turnirjih izgubila v polfinalu, proti Swiatek pa po dvanajstem dvoboju ostaja pri eni zmagi. Vseh enajst porazov je doživela v dveh nizih.

Druga finalistka bo v soboto ob 15. uri prvič v karieri igrala v finalu grand slam turnirja. Paolini je doslej le enkrat prišla do četrtega kroga, letos v Melbournu, 17-letna Andrejeva pa šele drugič nastopa v Roland Garrosu.