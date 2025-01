Iga Swiatek z gladko zmago v naslednji krog

Iga Swiatek, ki je druga nosilka turnirja, se bo v naslednjem dvoboju merila z Britanko Emmo Raducanu, ta je s 6:3 in 7:5 izločila Američanko Amando Anisimovo. "Res sem se počutila dobro in igrala zelo učinkovito," je po dvoboju s Slovakinjo povedala Swiatek, medtem ko se je Raducanu, zmagovalka OP ZDA 2021, ozrla na obračun s poljsko zvezdnico, petkratno zmagovalko turnirjev za grand slam. "To bo zelo dobra tekma zame. To bo priložnost, da vidim, na kateri ravni je moja igra," je povedala Britanka.