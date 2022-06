Swiatekova izenačila rekord Hingisove

Poljakinja Iga Swiatek, trenutno najboljša teniška igralka na svetu, je v drugem krogu turnirja v Wimbledonu z nekaj težavami s 6:4, 4:6 in 6:3 ugnala Nizozemko Lesley Pattinama Kerkhove, zabeležila 37. zaporedno zmago in s tem izenačila rekordni niz zmag Švicarke Martine Hingis, ki ji je enak dosežek uspel leta 1997. Swiatekova lahko postane sama rekorderka po tretjem krogu, če bo premagala Francozinjo Alize Cornet. Zadnji poraz je Poljakinja doživela februarja v Dubaju, potem pa je nizala zmage v Dohi, Indian Wellsu, Miamiju, Stuttgartu, Rimu, Madridu in Parizu.

Po sredinih porazih Emme Raducanu in Andyja Murraya so lahko domači navijači danes bolj zadovoljni. Najprej jih je razveselila Katie Boulter, ki je v drugem krogu z 2:1 premagala šesto nosilko in lansko finalistko Čehinjo Karolino Pliškovo, nato pa pri moških še Liam Broady, ki je v petih nizih izločil 12. nosilca Argentinca Diega Schwartzmana. Karolina Pliškova je proti domači adutinji sicer dobila prvi niz s 6:3, a je Boulterjeva nato odgovorila z zmago v "time breaku" drugega niza, nato pa dobila še tretji niz. V naslednji krog je napredovala četrta nosilka Španka Paula Badosa. Brez težav je ugnala Romunko Irino Baro s 6:3, 6:2, njena naslednja tekmica bo dvakratna zmagovalka Petra Kvitova, ki je prav tako ugnala romunsko tekmico Ana Bogdan. Zaradi okužbe z novim koronavirusom pa je moral nastop odpovedati Badosin rojak, 17. nosilec Roberto Bautista Agut. Tako je postal tretji igralec, ki je zaradi pozitivnega testa moral predčasno končati nastope v Wimbledonu. Pred njim sta se morala prisilno posloviti že lanski finalist Italijan Matteo Berrettini in Hrvat Marin Čilić. Brez boja se je tako naprej uvrstil Kolumbijec Daniel Galan. Na igrišču se je od turnirja poleg Schwartzmana poslovil tudi 13. nosilec Denis Šapovalov, v štirih nizih je bil od njega boljši Američan Brandon Nakashima. Odlično igro je pokazal Avstralec Nick Kyrgios, ki je povsem nadigral Srba Filipa Krajinovića in si prislužil dvoboj s Stefanosom Cicipasom v tretjem krogu. Izidi, Wimbledon (ATP, WTA, 47 milijonov evrov): Moški (2. krog):

Christian Garin (Čil) - Hugo Grenier (Fra) 6:3, 6:1, 6:1 Liam Broady (VBr) - Diego Schwartzman (Arg/12) 6:2, 4:6, 0:6, 7:6 (6), 6:1 Brandon Nakashima (ZDA) - Denis Šapovalov (Kan/13) 6:2, 4:6, 6:1, 7:6 (6) Daniel Galan (Kol) - Roberto Bautista (Špa/17) predaja Nick Kyrgios (Avs) - Filip Krajinović (Srb/26) 6:2, 6:3, 6:1 Stefanos Cicipas (Grč/4) - Jordan Thompson (Avs) 6:2, 6:3, 7:5 Alex Molčan (Slk) - Marcos Giron (ZDA) 6:3, 6:2, 6:4 Taylor Fritz (ZDA/11) - Alastair Gray (VBr) 6:3, 7:6 (3), 6:3 Richard Gasquet (Fra) - Mackenzie McDonald (USA) 6:3, 3:6, 6:4, 6:3 Botic van de Zandschulp (Niz/21) - Emil Ruusuvuori (Fin) 3:6, 6:1, 6:4, 6:4 Lorenzo Sonego (Ita/27) bat Hugo Gaston (Fra) 7:6 (4), 6:4, 6:4 Ženske (2. krog):

Iga Swiatek (Pol/1) - Lesley Pattinama Kerkhove (Niz) 6:4, 4:6, 6:3 Alize Cornet (Fra) - Claire Liu (ZDA) 6:3, 6:3 Ajla Tomljanović (Avs) - Catherine Harrison (ZDA) 6:2, 6:2 Barbora Krejčkova (Češ/13) - Viktorija Golubič (Švi) 6:3, 6:4 Zheng Qinwen (Kit) - Greet Minnen (Bel) 6:4, 6:1 Jelena Ribakina (Kaz/17) - Bianca Andreescu (Kan) 6:4, 7:6 (5) Petra Martić (Hrv) - Kristina Kucova (Slk) 7:6 (4), 6:3 Jessica Pegula (ZDA/8) - Harriet Dart (VBr) 4:6, 6:3, 6:1 Paula Badosa (Špa/4) - Irina Maria Bara (Rom) 6:3, 6:2 Petra Kvitova (Češ/25) - Ana Bogdan (Rom) 6:1, 7:6 (5) Magdalena Frech (Pol) - Anna Karolina Schmiedlova (Slk) 6:4, 6:4 Amanda Anisimova (ZDA/20) - Lauren Davis (ZDA) 2:6, 6:3, 6:4 Harmony Tan (Fra) - Sara Sorribes (Špa/32) 6:3, 6:4 Katie Boulter (VBr) - Karolina Pliškova (Češ/6) 3:6, 7:6 (4), 6:4 Heather Watson (VBr) - Wang Qiang (Kit) 7:5, 6:4 Elise Mertens (Bel/24) - Panna Udvardy (Mad) 3:6, 7:6 (5), 7:5