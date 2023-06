Swiatkova težje od pričakovanj ubranila naslov v Parizu

Šestindvajsetletna Karolina Muchova , ki so jo v preteklosti mučile številne poškodbe, je prvič igrala v finalu turnirja za grand slam. Čehinja je sploh prvič izgubila proti eni izmed treh najboljših igralk na lestvici WTA, vseh pet prejšnjih dvobojev, vključno s polfinalnim v Parizu proti Arini Sabalenka , je dobila. Do zdaj je bila boljša tudi v edinem medsebojnem obračunu z Igo Swiatek , leta 2019 jo je ugnala v domači Pragi.

Za prvo igralko sveta je to četrta zmaga na turnirjih za grand slam in tretja v Parizu, kjer je bila najboljša že leta 2020, ko je bila pri 19 letih 54. igralka na lestvici WTA.

"Zelo jo spoštujem, igra odlično. Zagotovo sodi vsaj med deset najboljših igralk na svetu. Ima odlično tehniko, občudujem njeno gibanje, je igralka, ki zmore vse," se je pred tekmo o tekmici pohvalno izrazila Poljakinja in s tem pokazala, da je ne misli niti malo podcenjevati. To je pokazala že na začetku dvoboja, ko je izkoristila nekaj treme češke igralke, zanesljivo je dobila prve tri igre. Nato pa se je Čehinja vendarle sprostila, imela celo priložnost, da se ji povsem približa, a je ni izkoristila, neizsiljenih napak je bilo preveč. Swiatkova je držala prednost odvzema servisa, ji ga ob koncu odvzela še enkrat in niz dobila s 6:2.

Napake Čehinje so se nadaljevale tudi na začetku drugega niza. Branilka naslova je spet povedla s 3:0, toda Čehinja ji je v peti igri z nekaj odličnimi udarci vendarle odvzela servis, s tem pa se vrnila v dvoboj. Z odličnimi servisi je nato izenačila na 3:3, takrat je bilo na obrazu poljske favoritinje prvič zaznati zaskrbljenost.