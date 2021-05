Swiatkova z dvojno kravato osvojila lovoriko v Rimu

Potem ko jo je v Madridu v osmini finala zaustavila prva igralka svetaAshleigh Barty, je bila v Rimu, po predaji Avstralke zaradi poškodbe protiCori Gauff, Swiatkova, lanskoletna (presenetljiva) zmagovalka Roland Garrosa, povsem brez konkurence. Na poti do finala v večnem mestu je oddala le en niz, in sicer Čehinji Barbori Krejčikovi, na zadnji stopnički pa povsem zmlela njeno rojakinjo, precej bolj znano Karolino Pliškovo. Ta ob dobrem dnevu Poljakinje v Rimu ni imela nikakršnih možnosti. Swiatkova ji je zavezala neverjetni dve kravati (6:0, 6:0) in se po vsega 46 minutah veselila lovorike v Rimu. Zmaga z dvema kravatama ima zagotovo dodatno težo, če vemo, da je bil to za Karolino Pliškovo še tretji zaporedni finale v Rimu, kjer se več kot očitno zelo dobro počuti. Leta 2019 je namreč tu slavila, lani pa izgubila proti Simoni Halep.

Za Swiatkovo, ki je v celotnem obračunu v finalu izgubila vsega 13 točk, je bil to sploh prvi osvojeni WTA 1000 turnir. Postala je šele četrta najstnica, ki je pod streho pospravila WTA 1000 turnir. Pred tem je to uspelo le še Viktoriji Azarenki, Belindi Bencic in Bianci Andreescu.