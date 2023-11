Hokejisti SŽ Olimpije doma do nove visoke zmage

Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 20. kroga lige ICEHL premagali Pustertal s 6:3 (2:0, 2:3, 2:0).

SŽ Olimpija FOTO: Luka Kotnik

Ljubljanski hokejisti so na najboljši način odšli na reprezentančni premor. V zadnji tekmi pred prekinitvijo so, potem ko so si sicer privoščili precej nihanj zlasti v drugi tretjini, dokaj zanesljivo premagali južnotirolsko ekipo. Zdaj so pri sedmih zmagah v sezoni, imajo 22 točk, kar jih uvršča na deseto mesto lestvice. Prva polovica tekme je bila za zeleno-bele odlična. V vratih je bil zaradi poškodbe Lukaša Horaka spet Luka Kolin, svoje delo je opravljal zanesljivo, njegovi soigralci pa so bili učinkoviti v napadu. V prvi tretjini so imeli ob akcijah pred golom tekmeca tudi nekaj sreče, saj je ob prvem zadetku Marisa Bičevskisa plošček zadel v drsalko in se odbil v gol, tako da so sodniki šli pogledat posnetek. Tudi pri drugem se je pred golom plošček srečno odbil do strelca Villeja Leskinena.

Tudi v drugi tretjini je šlo sprva domačim vse od rok. V prvem delu so za zadetka potrebovali manj kot minuto, v drugem pa celo še manj, le pol minute, Kristjan Čepon in Žiga Pance pa sta v 26. minuti poskrbela že za 4:0. Po visokem zaostanku so gostje zamenjali vratarja, namesto Jacoba Smitha je med vratnici stopil Andreas Bernard. Obenem pa so tudi spremenili potek tekme. Počasi so prevzemali pobudo in začeli z zadetki topiti prednost domačih. Do konca tretjine so dosegli že tri in vnesli precej nervoze v tabor domačih.

