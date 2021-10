SŽ Olimpija - Pustertal 5:3 (0:1, 3:0, 2:2)

Začetek je sicer pripadel južnotirolski ekipi. Povedla je v četrti minuti, pa čeprav so imeli domači sicer v prvem delu terensko premoč, več streljali na vrata in bili tudi bolj disciplinirani, saj so imeli na celotni tekmi le dve izključitvi.

Še večjo težo daje novemu uspehu dejstvo, da niso bili v polni postavi, saj so med drugimi manjkali tudi Daniel Murphy , Miha Zajc in Aleksandar Magovac . A se domači zaradi tega niso predali vnaprej, še dodaten motiv pa je bilo rivalstvo s tekmecem še iz časov alpske lige; Pustertal je tako kot Ljubljančani letos zamenjal tekmovalno okolje.

V nadaljevanju so to premoč spremenili tudi v zadetke. Najprej je "power-play" izkoristil Sebastien Piche, potem pa je Aleš Mušič nekaj minut pozneje plošček, ki se je odbil od vratnice, spretno pospravil v gol za prvo vodstvo.

A dvoboj je bil trd in nepopustljiv. Domači niso izkoristili minute igre z dvema igralcema več, je pa v 36. minuti Tadej Čimžar po protinapadu matiral Joshuo Thomasa Sholla za 3:1.

Gostje so se hitro vrnili v začetku zadnje tretjine, v 51. minuti pa je bilo po zadetku Jake Sodje spet +2. A Pustertal je še enkrat znižal, ko je izkoristil trenutek nezbranosti domačih pred vrati Žana Usa. Toda domači so imeli zadnjo besedo tudi tokrat, potem ko je Pustertal že minuto in pol pred koncem tvegal brez vratarja, je na prazna vrata zadel še Žan Jezovšek in potrdil zasluženo zmago.

Naslednja tekma, spet domača v Tivoliju, čaka Ljubljančane v nedeljo, ko bo v goste prišel Salzburg.